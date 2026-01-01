Uno Santa Fe | Ovación | Lucas Torreira

Lucas Torreira volvió a ilusionar a Boca: reveló una charla con Riquelme y reafirmó su gran sueño

El mediocampista uruguayo, figura del Galatasaray, confesó que habló recientemente con el presidente xeneize y dejó en claro que jugar en Boca sigue siendo su máximo anhelo, a meses de quedar con el pase en su poder.

1 de enero 2026 · 09:48hs
Lucas Torreira volvió a ilusionar a Boca: reveló una charla con Riquelme y reafirmó su gran sueño

Lucas Torreira volvió a sacudir el mundo Boca con declaraciones que no pasaron desapercibidas. El volante uruguayo, actualmente en Galatasaray, reiteró su fanatismo por el Xeneize y dejó en claro que su mayor sueño como futbolista sigue siendo vestir la camiseta azul y oro. “Yo me muero por jugar en Boca”, confesó sin rodeos.

El mediocampista de 29 años reveló además que mantuvo una charla reciente con Juan Román Riquelme, presidente del club, en un contexto que vuelve a encender la ilusión del hincha: a solo seis meses de finalizar su contrato en Turquía.

La respuesta que encendió la ilusión

Consultado sobre qué haría si Riquelme lo llamara formalmente para sumarse a Boca, Torreira no dudó ni un segundo: “¿Cuándo firmamos?”. La frase, directa y contundente, reforzó una historia que se repite desde hace varios años y que nunca terminó de concretarse.

“Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día en que no piense en ese momento, es la realidad. Me estoy preparando para eso, que no es fácil ese mundo”, expresó el uruguayo en diálogo con Fix Radio. Sobre el contacto con Román, agregó: “Hace muy poco tiempo hablé con él, tuvimos una charla muy linda, muy importante”.

Un viejo anhelo que vuelve a escena

Desde aquel “bombazo” mediático en 2021, cuando manifestó públicamente su intención de dejar el fútbol europeo para jugar en Boca, el nombre de Torreira aparece de manera recurrente en cada mercado de pases. Sin embargo, pese al deseo del jugador, los caminos nunca llegaron a cruzarse con el club de la Ribera.

Ahora, el escenario parece distinto. Torreira firmó con Galatasaray a mediados de 2022 un contrato por cuatro temporadas, vigente hasta el 31 de junio de 2026. Esto implica que desde este jueves 1° de enero ya está habilitado para negociar libremente y hasta firmar un precontrato que le permitiría llegar a Boca a partir del 1° de julio.

Fanatismo demostrado y una oportunidad concreta

Mientras tanto, el mediocampista no ocultó nunca su amor por Boca. A lo largo de los años se lo vio en numerosas ocasiones vistiendo la camiseta xeneize, alimentando el vínculo emocional con el club y su gente.

Con contrato por vencer, diálogo abierto con Riquelme y un deseo que se mantiene intacto, el 2026 podría ser finalmente el año en el que Lucas Torreira transforme su sueño en realidad y cumpla el anhelo de jugar en Boca Juniors.

