Boca inicia la pretemporada en el predio de Ezeiza

Este viernes desde las 15.30, el plantel de Boca dará inicio a la pretemporada bajo las órdenes del técnico Claudio Úbeda

2 de enero 2026 · 11:48hs
El plantel de Boca arranca este viernes la pretemporada bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Boca, bajo las órdenes de Claudio Úbeda como entrenador, vuelve este viernes a los entrenamientos en el predio que el club posee en Ezeiza para dar inicio a la pretemporada.

En este reencuentro del plantel en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, los jugadores de Boca serán sometidos a exámenes de rutina como es costumbre cada vez que inician las pretemporadas.

El equipo de Úbeda retorna a los entrenamientos sin refuerzos, pero con tres bajas: el colombiano Frank Fabra, el mediocampista Ignacio Miramón y el defensor Cristián Lema. Además, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para esta temporada que se iniciará el 25 de enero ante Deportivo Riestra en el estadio La Bombonera, por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura.

Sin embargo, a pesar de no contar con refuerzos en este inicio de año, el técnico boquense suma a la pretemporada a cuatro juveniles que fueron promovidos desde la Reserva dirigida por Mariano Herrón: los defensores Dylan Gorosito y Santiago Zampieri, el mediocampista Tomás Aranda y el delantero Leonel Flores.

En estos 23 días previos al inicio del Torneo Apertura, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme intentará pulir detalles con Atlético Nacional de Colombia por la llegada de Marino Hinestroza y apuntará a obtener los servicios del capitán y defensor de San Lorenzo, Gastón Hernández.

Así, el ex ayudante de campo de Russo iniciará su ciclo como entrenador de manera oficial, ya que este último semestre había sido de manera interina. El ex defensor de Racing asumió el cargo el pasado 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo que terminó siendo líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

