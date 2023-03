Mario Kempes: "Que tengan los pies sobre la tierra"

El goleador de la Copa del Mundo que se disputó en la Argentina opinó sobre las declaraciones de Rodrigo De Paul sobre que "son la mejor Selección de la historia" y fue claro: "De Paul no había nacido cuando salimos campeones nosotros. Son Selecciones campeonas. No hay una Selección mejor que otra. Nosotros fuimos los mejores en el 78, la de Diego en el 86, hoy los de 2022".

"Siempre hay que respetar las ideas, pero cuando uno sale campeón hay que respetar, algo bueno habremos hecho". "No hay una selección mejor que la otra. Han salido campeones, pero que tengan los pies sobre la tierra. En nuestra época no tuvimos partido de despedida. Son cosas que pasan en la historia", afirmó el Matador.

"A lo mejor dentro de 30 años vendrán otros y dirán que son mejores" agregó el oriundo de Bell Ville. Luego, el ex delantero del Valencia de España se refirió a la posibilidad de que Messi dispute la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026: "Si quiere jugar el próximo Mundial, en Francia se va a quedar muy bien. Para la Champions le está costando un poco. En el PSG, en tres años va a estar perfecto. Lo veremos también en las Eliminatorias. Poco a poco vamos a ir viendo el ritmo físico de Messi".

"Hay una cosa en la que Messi le gana a todos: corre cuando tiene que correr. No es que corre al vicio. No. Si sigue con esta mentalidad ganadora, va a ser así. No va a llegar como ahora al de 2026, pero con en la zurda tiene una mano y la puede poner en cualquier lado" destacó el ex futbolista formado en Instituto de Córdoba.

A su vez, Kempes se expresó acerca de la posibilidad de que el astro rosarino emigre a la Major League Soccer de los Estados Unidos: "Claro que puede ser posible. A Messi se lo escucha en todos lados acá. Hasta el gringo que no entiende de soccer... Pones la tele americana acá y Messi sale en cada momento".

Quién se retirase como jugador en el fútbol indonesio, lleno de elogios a Alejandro Garnacho, la joven promesa argentina del Manchester United: "Las veces que lo he visto, la personalidad que tiene para jugar en Manchester United... Es muy muy complicado, y sin embargo está dando muy buen rendimiento. Es encarador, tiene gol y no le tiene miedo a nada".

Por último, el cordobés habló de la citación de Mateo Retegui a la selección de Italia: "No me extraña. Los goleadores hacen falta en todos lados. Fíjate que lo consigue en Tigre, cosa que no lo puede conseguir ni en la Juve, ni el Milán ni Inter. Los grandes equipos tienen goleadores extranjeros. Lo viene a encontrar a Retegui... Para mí fue una gran alegría. A pesar de que perdieron con Inglaterra, hizo el gol. No tuvo un buen partido, pero hizo todo lo que tenía que hacer. En el segundo se dio el gusto de ganar"