Mario Sciacqua dejó de ser el entrenador de Patronato

Después de la derrota frente a Godoy Cruz, en el cierre de la decimocuarta fecha de la Superliga, Mario Sciacqua había declarado que estaba “confundido” y no sabía si iba a continuar al frente de Patronato.

Finalmente, el entrenador se reunió hoy con su cuerpo técnico y la dirigencia y decidió no seguir en el equipo de la ciudad de Paraná.

Patronato acumula nueve sin ganar, con tres empates y seis derrotas, y se encuentra en zona de descenso junto a Gimnasia de La Plata y Aldosivi de Mar del Plata.

"No quiero decir nada ahora de lo que después me arrepienta. Son muchas las cosas que tengo que analizar. Estoy bastante confundido, tengo que escuchar qué dice el corazón para tomar la decisión. Debo ser consciente de la situación, tengo esa sensación de que tengo que decidir algo entre esta noche y mañana. No sé si seguir batallando o dar un lado al costado. Lo voy a pensar esta noche, las próximas horas. Siento dolor", había adelantado ayer