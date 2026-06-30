Mientras Eggel no sea transferido, en Colón no se bajan de la negociación

Marcelo Eggel continúa siendo prioridad para Colón. Si bien la negociación es muy compleja, mientras no cierre con otro equipo, el Sabalero no lo descarta

El primer nombre al que apuntó Colón para reforzar el plantel es el de Marcelo Eggel. Incluso el primer acercamiento se dio en el inicio del año y ahora el Sabalero volvió a la carga.

Pero se sabe que la negociación es muy compleja, mientras muchos ya la descartan, algunos prefieren seguir esperando un poco más.

Y es que mientras Eggel continúe en Deportivo Maipú y no sea transferido, en Colón no pierden las esperanzas, aún sabiendo que la situación es complicada.

A Eggel lo pretende Palestino de Chile, pero también lo quiere Platense que va a jugar octavos de final de la Copa Libertadores. Y también, recibió un sondeo por parte de Godoy Cruz.

LEER MÁS: La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Además, para sacarlo del equipo mendocino, hay que pagar la cláusula de salida que sería de 600.000 dólares. Así las cosas, Colón espera, pero también maneja otras opciones.

El plan B es Rubén Botta, quien no seguiría en Defensa y Justicia y mantiene negociaciones concretas con Colón, pero el jugador debe resolver una cuestión familiar y eso hace que no haya una definición.

Otro de los futbolistas que estuvo en el radar de Colón es Santiago Rosales, pero Mitre de Santiago del Estero decidió no negociar al enganche.