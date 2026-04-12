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Más problemas en la Selección: Cuti Romero tuvo que salir por lesión

Cuti Romero tuvo que ser reemplazado entre lágrimas por un fuerte dolor. En Aston Villa, Dibu Martínez no pudo estar ni en el banco de suplentes.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 13:14hs
Más problemas en la Selección: Cuti Romero tuvo que salir por lesión

El defensor argentino Cristian Cuti Romero no pudo continuar el partido en la derrota del Tottenham por 1 a 0 ante Sunderland por un fuerte choque que lo dejó tendido en el césped.

El argentino fue a disputar una pelota en el área rival y, tras un empujón del Brian Brobbey y un posterior choque con el arquero Antonín Kinský, no pudo levantarse y se retiró llorando ayudado por los médicos.

El defensor argentino logró incorporarse por sus propios medios pero al intentar continuar evidenció una molestia en la pierna derecha que le impidió seguir. Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.

La escena generó fuerte preocupación en la Selección, no solo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista.

Cuti Romero se suma a los Martínez

La situación se suma a otro contratiempo reciente: Emiliano “Dibu” Martínez sintió una molestia durante la entrada en calor en el partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, también por la Premier League, y no pudo formar parte del encuentro.

Además, en los últimos días se confirmó que Lautaro Martínez se resintió de un desgarro en Inter, luego de haber reaparecido con dos goles ante Roma en la Serie A.

Selección Romero Tottenham
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