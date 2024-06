Mascherano sufrió dos bajas sensibles en la Selección sub 23

Juan Nardoni y Ezequiel Fernández se lesionaron y se perderán los amistosos de la Sub 23 de Javier Mascherano frente a Paraguay.

La preparación de la Selección Sub 23 de Argentina comenzó con contratiempos, ya que Ezequiel “Equi” Fernández y Juan Nardoni fueron desafectados hoy, debido a sendas lesiones, y se perderán los próximos amistosos frente a Paraguay.

Arranca el Nacional Sub 16 de vóleibol en Santa Fe

Zenón fue convocado por Mascherano a la Selección Sub 23

En su segundo día de entrenamientos, Mascherano recibió la noticia de las bajas de Fernández y Nardoni, un golpe significativo para el equipo. Fernández, apodado “Equi”, sufrió una entrada fuerte en el partido contra Platense, que lo obligó a salir del campo.

Los estudios médicos realizados esta tarde confirmaron un desgarro que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente 21 días. El joven mediocampista ya comenzó su rehabilitación en las instalaciones de Boca.

Nardoni Zenón Esquivel.jpg

Por otro lado, Nardoni también se sometió a estudios médicos debido a molestias en su rodilla izquierda. Aunque aún no se ha divulgado un parte médico oficial, se confirmó que el volante de Racing no podrá participar en los amistosos y fue liberado de los compromisos con la sub 23.

Los jugadores que trabajan a las órdenes de Mascherano en la Sub 23

Este lunes el plantel inició su preparación con vistas a los amistosos contra Paraguay, con un grupo compuesto mayoritariamente por jugadores del ámbito local. Entre los convocados se encuentran Marco Di Césare, Bruno Amione, Santiago Castro, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Alan Varela, Kevin Lomónaco, Claudio Echeverri, Cristian Medina, Santiago Hezze, Pablo Solari, Kevin Zenón, Lucas Esquivel, Fabricio Iacovich y Leandro Brey.

El entrenamiento de hoy, en tanto, incluyó una serie de ejercicios enfocados en la activación y la recuperación. Los jugadores comenzaron con un rondo, seguido de circuitos de recuperación, ruedas de pase y juegos de posición.

Los arqueros, por su parte, realizaron ejercicios específicos del puesto. La jornada culminó con un fútbol en espacios reducidos, en el que el técnico dispuso de dos equipos. Según la Asociación del Fútbol Argentino, los entrenamientos continuarán mañana por la tarde, en busca de afinar detalles y evaluar el desempeño del plantel.

Los partidos contra el elenco paraguayo -ambos a puertas cerradas- se disputarán el sábado próximo en el estadio de Huracán, y el otro en el de Lanús, el lunes 10, en ambos casos a las 15.