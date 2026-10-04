Mastantuono respondió a las críticas: "La gente es muy exigente conmigo"

El exRiver y actual delantero de la Fiorentina celebro su debut goleador pero no evito hablar sobre las criticas hacia él.

El delantero de la Fiorentina, Franco Mastantuono, celebró su debut goleador en la Selección argentina, pero no evitó hablar sobre las críticas recibidas y afirmó: "La gente sinceramente es muy exigente conmigo".

Además, Mastantuono se mostró con alegría tras el triunfo por goleada, en el cual contribuyó con un tanto ante Burkina Faso, y se expresó tras haber quedado fuera del Mundial 2026: " Muy contento de volver a ponerme la camiseta de la Selección argentina . Me quedé afuera del Mundial. Para mí fue triste uno siempre sueña con estar, pero pensé en que tenia que seguir trabajando para volver a estar con esta camiseta y me tocó hacer un gol por suerte".

El duro testimonio de Franco Mastantuono

Señaló que "la gente sinceramente es muy exigente conmigo y lo entiendo por lo que se espera de mí. Desde los 16 años que entré a esta cancha se generaron muchas expectativas lo cual me pone contento y trato de afrontarlas siempre, pero yo juego para mi, para mi equipo, no para lo que la gente pueda llegar a pensar de mi. Obviamente creo que la gente de Argentina es muy exigente, ya sabemos".

"Pero entiendo que ha pasado mucho muchas veces que son duros conmigo,

yo trato de disfrutarlo y me encanta poder estar en la Selección con gente de tanta experiencia y siento que ellos, realmente, me ayudan mucho a jugar al fútbol", concluyó.