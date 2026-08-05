Mastantuono se va de Real Madrid y jugará a préstamo en Fiorentina

El conjunto italiano concretó el fichaje del mediocampista argentino, quien se mudará a Italia por una temporada

El mediocampista argentino Franco Mastantuono continuará su carrera en Fiorentina de Italia, que llegó a un acuerdo con Real Madrid para sumar al surgido en River a préstamo por un año.

El joven mediocampista -quien no fue convocado para el amistoso del pasado sábado justamente ante la Viola- viajará hacia Florencia próximamente para ponerse a disposición del entrenador Fabio Grosso. Allí será compañero de otro argentino: el exjugador de Boca Nicolás Valentini.

Según trascendió en los últimos días, el futbolista argentino tendría en Fiorentina el rodaje que no logró en el Merengue, donde tampoco iba a ser pieza fundamental para el portugués José Mourinho, flamente nuevo técnico.

Durante su llegada al elenco español en agosto del año pasado (su venta fue la más cara en la historia del fútbol argentino), el juvenil no logró alcanzar el nivel que había exhibido en Núñez ni consolidarse en el once titular.

La salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banco madridista tampoco lo ayudaron y no tuvo muchas oportunidades de mostrarse. En total disputó 35 partidos y convirtió tres goles.