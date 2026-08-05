Se concretó el 3° capítulo en la Final Six del Dos Orillas de juveniles

Por el Torneo Dos Orillas de juveniles, CRAI se quedó con el clásico y es el puntero en M19. Además, Santa Fe Rugby es líder en M17 y M15. Fueron postergados los partidos de Estudiantes de Paraná.

El barro fue uno de los protagonistas en la tercera fecha del Dos Orillas de juveniles.

En los diferentes escenarios de la región, y con campos de juego muy pesados, por las intensas precipitaciones registradas, se concretó la tercera fecha de la Final Six del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. Es importante señalar que no se disputaron los cotejos que involucran a Estudiantes de Paraná ya que la entidad del parque Urquiza estaba de luto por el fallecimiento de Agustín Ferreyra el viernes pasado por la tarde en la autopista Santa Fe-Rosario.

El tercer capítulo del interuniones de inferiores tuvo varios choques atractivos, entre ellos algunos clásicos entre CRAI y Santa Fe Rugby, que se concretaron a la vera de la autopista, aunque en la categoría superior fue victoria de los Gitanos, que son quienes encabezan la tabla de posiciones. En M17 y en M15 lidera Santa Fe Rugby, mientras que en Menores de 16, lo hace Tilcara de Paraná.

Pasó la tercera fecha del Dos Orillas

En Menores de 19, por la copa de Oro, el clásico disputado en la autopista quedó para CRAI sobre Santa Fe Rugby por 17 a 12 con el arbitraje de Alfredo Fun, mientras que en el Yarará, CRAR de Rafaela se impuso al Paraná Rowing Club por 26 a 17 bajo el control de Julián Caviglia. Fue postergado el cruce entre Estudiantes de Paraná con La Salle Jobson. Las posiciones se encuentran así: CRAI 12, CRAR 10, Estudiantes 7, Santa Fe Rugby 6, Paraná Rowing 3 y La Salle Jobson 2.

CRAI se impuso a Santa Fe Rugby en el clásico de M19, que tiene a los Gitanos como líderes.

En la copa de Plata, en Santo Tomé, Tilcara de Paraná derrotó a Cha Roga por 32 a 17, y en la autopista, CRAI B 31 a 7 bajo el referato de Facundo Puntillo. Fue postergado el cruce entre Universitario con Estudiantes B. Las posiciones están así: Tilcara 10, Universitario 9, CRAI B, Alma Juniors de Esperanza y Cha Roga 5, Estudiantes B 0.

En Menores de 17 años, en copa de Oro, en el departamento Castellanos, Santa Fe Rugby venció a CRAR de Rafaela por 34 a 25 con el control de Leopoldo Torres, mientras que en Cabaña Leiva, Universitario de Santa Fe derrotó a La Salle Jobson por 31 a 27 con el arbitraje de Mariano Fernández. El cruce entre Paraná Rowing con Estudiantes fue postergado. Las posiciones se encuentran así: Santa Fe Rugby y Universitario 10, Estudiantes de Paraná 5, CRAR de Rafaela 4; La Salle Jobson y Paraná Rowing 1.

En la copa de Plata, en Sauce Montrull, Tilcara venció a Brown de San Vicente por 38 a 14 con el control de Julián Caviglia, mientras que en el polideportivo de la ruta 70, CRAI derrotó a Alma Juniors de Esperanza por 78 a 0. En el Solar del Sur, Cha Roga/Querandí RC doblegó a Santa Fe Rugby B por 20 a 0. La tabla de posiciones quedó de esta manera: CRAI y Tilcara 15; Brown de San Vicente 10, Querandí/Cha Roga 7, Alma Juniors de Esperanza 2, Santa Fe Rugby B y Cha Roga 0.

En Menores de 16, por la copa de Oro, en Cabaña Leiva, en Sauce Montrull, Tilcara doblegó a CRAI por 43 a 21 bajo el arbitraje de Diego Sueldo, y en el Yarará, el Paraná Rowing superó a Universitario de Santa Fe por 8 a 5 con el control de Guillermo Córdoba. El cruce entre Santa Fe RC con Estudiantes fue suspendido. Las posiciones se encuentran así: Tilcara 15, Estudiantes 10, Universitario 7, Santa Fe Rugby y Rowing 4, CRAI 2.

El cotejo clásico jugado en CRAI tuvo acciones muy intensas y muy equilibradas.

En la copa de Plata, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson derrotó a San Carlos RC por 19 a 5 con el arbitraje de Oscar Baruffatto, y CRAR de Rafaela venció a Alma Juniors de Esperanza por 51 0 con el seguimiento de Bruno Martino. Por su parte, en el cruce entre Cha Roga Club con Santa Fe Rugby B se impuso el Cangrejo por 30 a 0. Las posiciones quedaron así: Brown de San Vicente 15, La Salle Jobson 13, CRAR de Rafaela y Cha Roga 10, San Carlos RC 5, Alma Juniors de Esperanza 4 y Santa Fe RC B 0.

En Menores de 15, por la copa de Oro, en la autopista, el clásico quedó para Santa Fe Rugby por 12 a 10 con el referato de Enrique Farjath, mientras que en Cabaña Leiva, La Salle Jobson superó a Tilcara por 33 a 10 con el control de Lucio Katona. Fue suspendido el cruce entre Estudiantes y Universitario. Las posiciones se encuentran de esta manera: Santa Fe RC 13, CRAI 11, La Salle Jobson 9,, Universitario 5, Tilcara y Estudiantes de Paraná 1.

En la copa de Plata, en el departamento Las Colonias, Paraná Rowing Club derrotó a Alma Juniors por 29 a 7 con el control de Rodrigo Grenon, en tanto, Cha Roga superó a Santa Fe Rugby B por 20 a 0. La tabla de colocaciones quedó así: Paraná Rowing y Cha Roga 10; CRAR de Rafaela 5; Alma Juniors de Esperanza y Santa Fe Rugby B 0.

En Menores de 14, por la copa de Oro, en la autopista, CRAI doblegó a Santa Fe Rugby por 14 a 10 con el arbitraje de Tatiana Charvey Zoe, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson superó a Tilcara por 20 a 15 con el referato de Matías Del Río. El cotejo entre Estudiantes con Universitario fue postergado. El próximo 15 de agosto jugarán CRAR con Brown de San Vicente y CRAR con San Carlos RC. En la copa de Plata, Paraná Rowing venció a Alma Juniors de Esperanza por 21 a 0, y Cha Roga a Santa Fe RC B por 21 a 0.