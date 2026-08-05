El dramático relato de la esposa del policía tras la entradera: "Les dio la voz de alto y después se escucharon los balazos, uno tras otro"

Rosalía, esposa del subdirector Amatti, relató el dramático momento cuando ingresaron cuatro delincuentes a su vivienda en la madrugada mientras sus hijos descansaban.

El escalofriante relato de la esposa del policía tras la entradera: "Mi esposo gritó 'Alto Policía' y después se escucharon los balazos, uno tras otro"

El intento de asalto registrado durante la madrugada sobre calle Moreno al 3.600, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, dejó al descubierto momentos de extrema tensión e incertidumbre para la familia del subdirector de la Policía , Alejandro Amatti.

Rosalía, esposa del funcionario policial y también integrante de la fuerza provincial, describió la dramática secuencia previa a los disparos con los que se repelió el ingreso de los asaltantes.

La mujer, que actualmente se encuentra con licencia médica por un tratamiento oncológico, explicó que el hecho comenzó cerca de la 1:30 de la mañana, cuando la familia se encontraba descansando y la tranquilidad del hogar se vio abruptamente interrumpida por violentos golpes contra las aberturas de la casa.

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Escalofriante relato

"Todos estábamos descansando. Mis hijos entraron a la habitación asustados porque estaban pateando las puertas. Mientras me encerraba con los chicos llamé al 911 y en pocos minutos el lugar se llenó de patrulleros", relató Rosalía, esposa de Alejandro Amatti.

"Les gritó `Alto Policía´ y después se escucharon los balazos, uno tras otro. Desde que mi marido agarró el arma y me encerré, saqué mi teléfono celular y llamé al 911. Me atendió un operador y tres frases cortas le expliqué la situación y le pedí presencia policial. Un par de minutos después empezaron a llegar patrulleros de todos lados y se llenó de policías", continuó agregando Rosalía.

Investigación

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional X Iriondo de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Elaboraron un informe sobre el estado de salud del delincuente herido, que el jefe policial aprehendido siguiera privado de su libertad (la recuperó pasada las 10).

Asimismo, dispuso la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones, en el marco de un intento de robo repelido cuya mecánica se investiga. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas de la PDI.