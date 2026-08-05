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Martín Palermo vuelve a dirigir en el fútbol argentino

En las próximas horas, el Titán se convertirá en el nuevo entrenador de Platense y asumirá esta tarde para dirigir su primer entrenamiento

5 de agosto 2026 · 11:54hs
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Martín Palermo vuelve a dirigira Platense.

@caplatense

Martín Palermo vuelve a dirigira Platense.

Martín Palermo está de regreso. Tras sus pasos en el exterior, primero en Olimpia de Paraguay -donde fue campeón- y luego en Fortaleza de Brasil, vuelve a su último equipo en el fútbol argentino y será el técnico de Platense.

Martín Palermo tendrá su segundo ciclo como DT de Platense

El Titán llega para reemplazar a Walter Zunino, quien dejó su cargo en las últimas horas tras encadenar una serie de malos resultados a nivel local, y tendrá la responsabilidad de sacar al equipo de la comprometida situación en la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol; además de disputar la serie de octavos de final de la Conmebol Libertadores dentro de una semana frente a Coquimbo Unido de Chile.

Será el segundo ciclo de Palermo al frente del club de Vicente López, tras su primer paso en la temporada 2023 donde terminó siendo subcampeón de la Copa de la Liga. En aquella oportunidad, el Calamar cayó en la definición por el título frente a Rosario Central en Santiago del Estero.

Desde su salida del fútbol brasileño, a fines del año pasado, el ídolo de Boca Juniors no había vuelto a dirigir. Sonó en varios clubes, incluso estuvo muy cerca de asumir en San Lorenzo pero los conflictos internos del club de Boedo lo llevaron a desistir de esa posibilidad. En el último tiempo, trabajó como comentarista en la cadena DSports durante el Mundial.

Martín Palermo Platense técnico
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