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Barcelona insiste por Julián Álvarez: Deco viajó a Madrid para desbloquear el fichaje

El director deportivo del Culé viajó a la capital española para reunirse con el entorno del delantero argentino y definir la estrategia para forzar su salida del Atlético de Madrid

5 de agosto 2026 · 12:29hs
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Barcelona busca cerrar la llegada de Julián Álvarez.

Barcelona busca cerrar la llegada de Julián Álvarez.

Barcelona no abandona el objetivo. Deco, director deportivo culé, viajó a Madrid para reunirse con el entorno de Julián Álvarez y definir la estrategia a seguir para desbloquear un fichaje que lleva casi un año trabado por la negativa del Atlético de Madrid a negociar. El club catalán asegura que esta semana será decisiva para saber si el fichaje es viable.

Barcelona insiste por Julián Álvarez

La urgencia tiene un nombre y una posición: centrodelantero. La salida de Robert Lewandowski al Chicago Fire y las dudas de Ferran Torres sobre su continuidad aceleraron la necesidad de incorporar un nueve de garantías. Y ese perfil, en el Camp Nou, tiene nombre desde hace casi un año: Julián Álvarez.

El problema es el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco no quiere vender a su delantero, lo dejó en claro rechazando la oferta de 100 millones de euros que propuso el elenco blaugrana y remitiendo al club catalán a pagar la cláusula de rescisión, que ronda los 500 millones. Una cifra que el Barça no está dispuesto a pagar.

Desde Cataluña entienden que la postura del propio Julián puede ser determinante para desbloquear la operación. Si el delantero, citado para reincorporarse al Atlético el día 10, mantiene una postura firme sobre su deseo de salir, el club rojiblanco podría verse forzado a negociar. El viaje de Deco a Madrid también sirvió para que el jugador y su entorno reciban una señal clara: el Barcelona va en serio y el fichaje sigue siendo prioritario.

El Barça confía en su incorporación pero no tirará la casa por la ventana ni esperará indefinidamente. Hansi Flick aprieta y el club necesita resolver la posición antes de que el mercado se cierre. Desde el blaugrana aseguran que esta semana será clave para conocer las opciones reales de cerrar el fichaje. La pelota está del lado del Atlético y, sobre todo, en la decisión que tome el propio Julián Álvarez.

Barcelona Julián Álvarez Madrid
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