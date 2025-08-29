Matías Osadczuk viajó a Mendoza y puede jugar para CRAI

Llegó el pase internacional de Matías Osadczuk, integrante de Los Pumas, y podrá ser tenido en cuenta por los Gitanos para jugar con Los Tordos en Mendoza

El integrante de Los Pumas 7´s, Matías Osadczuk, está habilitado para jugar y viajó a Mendoza con el plantel de CRAI.

Como anticipó UNO Santa Fe, el centro Matías Osadczuk, integrante de Los Pumas Seven, se encuentra desde hace un tiempo entrenando con el plantel superior de CRAI , y estaba aguardando la llegada del pase internacional para poder jugar o por lo menos ser tenido en cuenta en la alineación que jugará por el Torneo del Interior.

En consecuencia, el rugbier formado en SITAS de Buenos Aires, en la noche del jueves viajó con la delegación santafesina rumbo a la provincia de Mendoza para afrontar el repechaje del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby en el cual deberá visitar al duro representativo de Los Tordos RC en su reducto ubicado en Guaymallén.

Tute, que tiene 28 años de edad, llegó de la mano del Yanki Rolando Martin a la entidad de la autopista, quien forma parte del staff de entrenadores, y que atendiendo a que por una ridícula reglamentación en la Unión de Rugby de Buenos Aires, no puede jugar para su club habiendo jugado profesionalmente en otra competencia.

A partir de esa cuestión fue que el ex integrante de Los Pumas, y ex entrenador del seleccionado superior de la Unión Santafesina de Rugby, invitó a Matías Osadczuk a entrenarse con el CRAI, y así fue que ahora podrá ser tenido en cuenta por el head coach si es que decirle ponerlo en la alineación que se medirá con los mendocinos por la competencia federal. Lo importante es que ya recibió la habilitación correspondiente, y por dicha razón integra la delegación que viajó desde la sede de Ateneo Inmaculada.

En sus redes sociales, CRAI, confirmó la noticia adelantada por UNO Santa Fe, y le dio la bienvenida a Tute. "Gran noticia para el plantel gitano! Tute, jugador de los Pumas Seven, ya está entrenando con nosotros y jugará lo que queda del año en el club. Un orgullo enorme tenerlo en casa".

image Santa Fe Rugby jugará por el repechaje del Interior A frente a La Tablada en Córdoba.

Un verdadero lujo para el rugby santafesino, para el deporte de la ovalada litoraleño, y el argentino en general, que un jugador de su aquilatada trayectoria en el juego reducido, quiere seguir creciendo y mejorando en el XV, y como no lo puede hacer en Buenos Aires, CRAI le abrió las puertas y no dudo un minuto en sumarse al plantel Gitano.

El plantel de CRAI que viajó a la provincia de Mendoza para jugar con Los Tordos de Mendoza el sábado 30 a las 15.30 con el arbitraje del cordobés Agustín Altabe es el que se detalla a continuación:

- Forwards: Joaquín Beron, Elio Gariboldi, Nicasio Miguel, Ramiro Ibáñez, Luciano Simino, Enzo Abraham; Juan Mufarrege, Tomás Mufarrege, Ignacio Parodi, Manuel Bernstein, Juan Sánchez, Tomás Schinner y José Manuel Gálvez.

- Backs: Alejandro Molinas, Facundo Cimadevilla, Ramiro Del Sastre, Genaro Giombi, Ramiro Del Sastre, Agustín Giménez, Mariano Torres, Lautaro Montini, Iñaki Carreras, Matías Osadczuk, Mateo Fauda y Facundo Beltramino.

Santa Fe Rugby visita a La Tablada en Córdoba

También por el Repechaje del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby Club visitará a La Tablada de Córdoba en Villa Warcalde, a partir de las 15.30, y con el arbitraje de Gastón Rogé de Mar del Plata. La escuadra conducida por Pedro Benet (h) viaja este medio a la vecina provincia con el siguiente plantel: Gonzalo Del Pazo, Juan Pablo Casals, Francisco Duranda, Tomás García, José Milesi, Gabriel Savino, Fabián Frustagli, Guillermo Botta (h), Andoni Alzugaray, Agustín Trossero, Tomás Longo, Lisandro Fonti, Augusto Gorla (forwards); Santiago Quirelli, Lautaro Valentinuzzi, Lucio Ruata, Lucas Fertonani, Santiago Gorla, Augusto Basso, Agustín Foradini, Juan González, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano (backs).

También se conocerán a los cuatro mejores equipos del certamen. Los cuartos de final se disputarán de la siguiente manera: Jockey Club de Córdoba con Córdoba Athletic (televisado por Disney+), Jockey Club de Rosario con Estudiantes de Paraná, Duendes con Gimnasia y Esgrima de Rosario, y Marista RC con Tala RC.

A su vez, se desarrollarán los encuentros de cara al reposicionamiento 2026. Los perdedores de estos cuatro cruces deberán disputar las reválidas ante los cuatro mejores equipos del TDI B para determinar su lugar en el Torneo del Interior A del año entrante. Los encuentros serán: CURNE con. Palermo Bajo, Tucumán Lawn Tennis con Urú Curé, La Tablada con Santa Fe RC y Los Tordos con CRAI. En el caso del Interior B, se jugará la final entre Tucumán RC con Liceo de Mendoza bajo el arbitraje de Tomás Ninci de Córdoba.