Farías demandó a Colón por el 15% de la transferencia a Inter Miami

Colón confirmó mediante un comunicado que llegó una demanda por parte de Facundo Farías a raíz del 15% de la transferencia a Inter Miami

El mundo Colón se vio sacudido este viernes con la confirmación de la demanda que entró por parte de Facundo Farías . En este caso, por un porcentaje que le corresponde la transferencia en su momento a Inter Miami. Esto lo reveló el club mediante un comunicado.

La venta de Farías se cerró por 5.5 millones de dólares, con un adicional de 2 millones en bonos por objetivos alcanzados. El Sabalero retuvo el 20% de la ficha, lo que representaba un monto significativo en caso de una futura venta. Sin embargo, el club ya había recibido el total de la transferencia, incluyendo los bonos, a través de una operación financiera con un fondo de inversión. Esto generó controversia, ya que el dinero que originalmente correspondía a Farías fue utilizado por la dirigencia que encabeza José Vignatti para financiar nuevas incorporaciones.

Ahora, esto destapa una situación que complica todavía más las cosas en la institución, que debe lidiar con temas pasados, en una temporada donde no se lograron las metas.

Farías demandó a Colón.

El comunicado de Colón sobre Farías

"La Comisión Directiva del Club Atlético Colón informa a sus asociados/das que hemos sido notificados del inicio, por apoderados, de una demanda judicial por parte del ex jugador Facundo Hernán Farías contra nuestra institución, reclamando el pago del 15% de su transferencia al Club Inter Miami C. F. R de la MLS (Mayor League Soccer L.L.C.) que fuera realizada por las anteriores autoridades en el mes de Julio del año 2023 y pretendiendo desconocer el acto de donación que hiciera a favor de nuestras divisiones inferiores.

Dicho planteo judicial ya se encuentra siendo analizado jurídicamente a los fines de poder definir, con prudencia y responsabilidad, la estrategia procesal en defensa de nuestra institución. En lo demás, seguiremos defendiendo los intereses del Club, enfocados en continuar saneándolo y ordenándolo con el mismo compromiso que a lo largo de nuestra gestión".