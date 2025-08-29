Uno Santa Fe | Colón | Colón

Farías demandó a Colón por el 15% de la transferencia a Inter Miami

Colón confirmó mediante un comunicado que llegó una demanda por parte de Facundo Farías a raíz del 15% de la transferencia a Inter Miami

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 18:42hs
Farías demandó a Colón por el 15% de la transferencia a Inter Miami

@InterMiamiCF

El mundo Colón se vio sacudido este viernes con la confirmación de la demanda que entró por parte de Facundo Farías. En este caso, por un porcentaje que le corresponde la transferencia en su momento a Inter Miami. Esto lo reveló el club mediante un comunicado.

• LEER MÁS: La receta de Medrán en Colón para intentar cortar la mufa ante Defensores de Belgrano

La venta de Farías se cerró por 5.5 millones de dólares, con un adicional de 2 millones en bonos por objetivos alcanzados. El Sabalero retuvo el 20% de la ficha, lo que representaba un monto significativo en caso de una futura venta. Sin embargo, el club ya había recibido el total de la transferencia, incluyendo los bonos, a través de una operación financiera con un fondo de inversión. Esto generó controversia, ya que el dinero que originalmente correspondía a Farías fue utilizado por la dirigencia que encabeza José Vignatti para financiar nuevas incorporaciones.

• LEER MÁS: ¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Ahora, esto destapa una situación que complica todavía más las cosas en la institución, que debe lidiar con temas pasados, en una temporada donde no se lograron las metas.

Facundo Farías.jpg
Far&iacute;as demand&oacute; a Col&oacute;n.

Farías demandó a Colón.

El comunicado de Colón sobre Farías

"La Comisión Directiva del Club Atlético Colón informa a sus asociados/das que hemos sido notificados del inicio, por apoderados, de una demanda judicial por parte del ex jugador Facundo Hernán Farías contra nuestra institución, reclamando el pago del 15% de su transferencia al Club Inter Miami C. F. R de la MLS (Mayor League Soccer L.L.C.) que fuera realizada por las anteriores autoridades en el mes de Julio del año 2023 y pretendiendo desconocer el acto de donación que hiciera a favor de nuestras divisiones inferiores.

• LEER MÁS: Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Dicho planteo judicial ya se encuentra siendo analizado jurídicamente a los fines de poder definir, con prudencia y responsabilidad, la estrategia procesal en defensa de nuestra institución. En lo demás, seguiremos defendiendo los intereses del Club, enfocados en continuar saneándolo y ordenándolo con el mismo compromiso que a lo largo de nuestra gestión".

Colón Facundo Farías Inter Miami
Noticias relacionadas
la lista de los 16 barras de colon que no podran ingresar a ningun estadio tras los incidentes en el brigadier lopez

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

colon tiene otra pieza mas en capilla para visitar a defensores de belgrano

Colón tiene otra pieza más "en capilla" para visitar a Defensores de Belgrano

colon ya tendria tambien dia para recibir a moron por la 32ª fecha

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

medran: me gustaria que colon sostenga el ritmo y la intensidad por mas tiempo

Medrán: "Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

Lo último

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió bajar el nivel de violencia en redes sociales

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió "bajar el nivel de violencia" en redes sociales

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Último Momento
Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió bajar el nivel de violencia en redes sociales

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió "bajar el nivel de violencia" en redes sociales

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Giay defendió la pensión de San Lorenzo: Fue de las cosas más lindas que me pasó

Giay defendió la pensión de San Lorenzo: "Fue de las cosas más lindas que me pasó"

Ovación
Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná