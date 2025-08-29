Uno Santa Fe | Unión | Unión

Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

La Liga Profesional revelo el cronograma de las fechas 8, 9 y 10 del Clausura, donde Unión buscará marcar su protagonismo en la zona A

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 19:10hs
Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

UNO Santa Fe | José Busiemi

La Liga Profesional reveló el cronograma de otras tres fechas del Torneo Clausura, y Unión ya empieza a mirar con atención su calendario en la Zona A, donde buscará mantener su protagonismo y sumar unidades clave para seguir escalando posiciones.

• LEER MÁS: El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Las fechas 8, 9 y 10 marcarán un tramo importante del certamen, donde cada encuentro será vital para consolidar aspiraciones y demostrar carácter dentro del campeonato. El cuerpo técnico y los jugadores ya analizan rivales y estrategias, con la expectativa de que el equipo continúe siendo competitivo y firme en su zona. Algo que permitirá, de paso, escaparle al descenso.

• LEER MÁS: Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Las próximos fechas de Unión en el Clausura

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba

19.00 Racing – San Lorenzo

19.00 Huracán – Vélez

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central

16.45 Independiente – Banfield

19.00 Estudiantes – River

21.15 Sarmiento – Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión

15.00 Instituto – Argentinos

17.30 Rosario Central – Boca

20.00 Tigre – Talleres

20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Racing (Zona A)

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21.15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A)

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal)

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Unión Clausura Liga Profesional
Noticias relacionadas
palacios apuesta por este union: lo que hicimos en la cancha sera valorado

Palacios apuesta por este Unión: "Lo que hicimos en la cancha será valorado"

las estadisticas del mano a mano entre union y river en mendoza por copa argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

A Unión siempre le faltan cinco para el peso.

A Unión siempre le faltan cinco para el peso

del blanco quiere tener rapido la revancha con union

Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Lo último

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió bajar el nivel de violencia en redes sociales

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió "bajar el nivel de violencia" en redes sociales

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Último Momento
Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió bajar el nivel de violencia en redes sociales

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió "bajar el nivel de violencia" en redes sociales

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Giay defendió la pensión de San Lorenzo: Fue de las cosas más lindas que me pasó

Giay defendió la pensión de San Lorenzo: "Fue de las cosas más lindas que me pasó"

Ovación
Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná