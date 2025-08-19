Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Como preparación para el Campeonato Argentino Juvenil, el seleccionado de Santa Fe derrotó a San Juan y a Cuyo en un encuentro amistoso concretado en Mendoza

El preseleccionado de la Unión Santafesina de Rugby jugó un amistoso en la provincia de Mendoza como preparación para el Campeonato Argentino Juvenil que dará comienzo en noviembre próximo. Los chicos de Santa Fe que tienen como head coach a Gregorio Favre se midieron con sus similares de la Unión de Rugby de Cuyo y la Unión Sanjuanina en cancha de Marista de Mendoza ubicada en Luján de Cuyo.

La oportunidad sirvió para ver en acción al grupo que trabaja en el Centro de Rugby, en el cual consiguió dos resultados positivos. En primer término superó a San Juan por 58 a 12, y seguidamente lo hizo frente a Cuyo por 42 a 12. Más allá de la victoria conseguida en ambos encuentros, el objetivo es llegar bien al debut en el Argentino Juvenil que arrancará en noviembre.

Una gira positiva de la USR por Mendoza

“Lo que rescatamos es muy bueno, tanto en lo deportivo como en lo humano y grupal. Lo que más nos importaba era comenzar a conformar el grupo, ya que todos los años tenés una camada nueva que entra con chicos que quedan, y consolidar esos jugadores es lo que te hace fuerte para afrontar luego un campeonato que es muy duro, y fue superpositivo” afirmó Gregorio Favre a UNO Santa Fe.

image En cancha de Marista de Mendoza, la USR derrotó al conjunto de Cuyo y San Juan.

El head coach del combinado de la USR expresó que “En lo deportivo nos fue bien porque ganamos los dos partidos. Tanto Mendoza como San Juan se estaban recién armando, probando muchos chicos, así que no es un parámetro ciento por ciento file digno en cuanto a lo que es la competencia en sí, pero si, en el caso de la competencia interna nuestra, ya que lo que nos interesaba era ver las destrezas de los jugadores, la respuesta en los puntos de contacto, todo lo que se viene entrenando en el centro que nosotros ahora lo volcamos en el seleccionado”.

El responsable técnico santafesino afirmó que “Ahora está la última parte del torneo Dos Orillas, por lo que ahora a los chicos medio que los liberamos de lo que es el trabajo del seleccionado. Obviamente que siguen trabajando en el Centro, nosotros vamos y participamos en algunos entrenamientos, que no son mucho los que quedan” . Agregó que “Ese trabajo en el Centro es hasta el 22 de septiembre, porque el 20 termina el Dos Orillas, entonces desde allí empezamos a entrenar tres veces por semana. Y después ya tenemos partidos amistosos programados contra Rosario, Santiago del Estero y Entre Ríos, con el objetivo de llegar bien focalizados al 1° de noviembre que es cuando comienza el campeonato”.

Por último, el ex medio apertura del plantel superior de Santa Fe Rugby indicó que “Un torneo que será muy duro, en la zona tenemos a Córdoba, con quien nos toca jugar de visitante, y luego, con Alto Valle, que ascendieron y están con muchas ganas de quedarse, y después nos toca con Buenos Aires, que es el rival a vencer por todos los equipos para intentar meterse en la definición del torneo”.

image "Fue una gira positiva en lo deportivo y en lo humano" señaló el entrenador Gregorio Favre.

Es importante señalar que Gregorio Favre está acompañado por Pablo Pfirter, José Weisemberg, Iván Fendrich y Alejandro Moreyra como entrenadores. El preparador físico es el profesor José Jacquat; Joaquín Rodríguez es el kinesiólogo, el nutricionista, Esteban Formichelli, y el médico el doctor Juan Manuel Agudo. En el Argentino Juvenil, la Unión Santafesina de Rugby debutará el 1° de noviembre de visitante ante la Unión Cordobesa, y posteriormente, el 8, lo hará de local frente a la Unión de Rugby del Alto Valle. Posteriormente, jugará con Buenos Aires, en lo que será el concentrado del 15 al 23 el en la provincia de San Juan.

El plantel de Santa Fe que realizó la gira por Mendoza

-Backs. Nicolás Rizzi Khorling (Alma Juniors), Bautista Acevedo (Brown de San Vicente) Santiago Mateo (CRAI), Federico Rubio (CRAI), Matías Gianotti (CRAR de Rafaela), Thiago Allignani (La Salle Jobson), Gonzalo Fruttero (Santa Fe RC), Mateo Rolón (Santa Fe RC), Santiago Villagra (Santa Fe RC), Ignacio Peres (Santa Fe RC), Ivo Haas (Universitario), Tomás Amarillo (Universitario), Juan Bautista Aymerich (CRAI), Francisco Reghengart (Santa Fe RC), Joaquín Dechiara (Santa Fe RC) y Joaquín Gómez Iriondo (Querandí RC).

-Forwards: Augusto Barragán (Alma Juniors), Benjamín Escobar (Alma Juniors), Gian Martín Santandreu (Cha Roga), Leandro Lara (Cha Roga), Máximo Ángel Torrilla (Cha Roga), Felipe Fernández Pont (CRAI), Juan Miguel Boggero (CRAI), José Migueles (CRAI), Tobías Moreira (CRAI), Federico Narváez (CRAR de Rafaela), Gastón Zenclusen (CRAR), Pedro Bonafede (CRAR), Luciano Franco (La Salle Jobson), Bautista Valentín Benítez (Santa Fe RC), Federico Sieber (Santa Fe RC), Juan Martín Erbetta (Santa Fe RC), Manuel Bera (Santa Fe RC), Nicolás Beltaco (Santa Fe RC), Santiago Carrizo (Santa Fe RC), Santino Firmani (Santa Fe RC) y Benjamín Ruarte (Santa Fe RC).