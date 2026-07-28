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Mauro Icardi, con chances de jugar en Como de Italia

El delantero argentino Mauro Icardi, quien viene de terminar su vínculo con Galatasaray de Turquía, continuaría su carrera en Como de Italia

28 de julio 2026 · 15:10hs
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Mauro Icardi, con chances de jugar en Como de Italia

El argentino Mauro Icardi, quien viene de terminar su vínculo con Galatasaray de Turquía, continuaría su carrera en un equipo que es sensación en Europa. Se trata de Como de Italia, que viene de tener una gran temporada en la Serie A, donde terminó cuarto y consiguió la clasificación a la Champions League por primera vez.

Asoma un nuevo destino para Icardi

Este equipo italiano tiene uno de los proyectos más interesantes de Europa, con grandes exfiguras del fútbol internacional como el español Cesc Fàbregas y el francés Raphaël Varane a la cabeza. En caso de arribar al Como, Icardi tendría como compañeros a los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone.

En este contexto, su representante, Elio Letterio Pino, reveló que "extraoficialmente, se dice que Como, un lugar que queda a 30 kilómetros de Milán, sería lo ideal para Mauro", y añadió: "Estamos evaluando la mejor opción, tenemos varias para revisar. En cualquier momento, toma una decisión".

A su vez, subrayó que el delantero no está interesado en jugar en la Argentina, por lo que desestimó los rumores de una posible llegada a River.

Durante su periodo como jugador del Galatasaray, entre 2022 y 2026, Icardi disputó un total de 132 partidos, en los que anotó 77 goles y repartió 24 asistencias.

Además, conquistó seis títulos: cuatro Ligas de Turquía (2023, 2024, 2025 y 2026), una Supercopa de Turquía (2023) y una Copa de Turquía (2025).

Como Mauro Icardi Galatasaray
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