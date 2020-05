Mayco Vivas:"Es casi imposible retomar el Súper Rugby".

Como todas las actividades deportivas el rugby fue suspendido. Tanto a nivel nacional como internacional no hay competencias. La pandemia por el coronavirus le puso el freno al Súper Rugby y Jaguares se quedó sin continuidad.

Jaguares había jugado seis cotejos en la competencia organizada por la Sanzaar con tres triunfos y tres derrotas, pero a poco de jugar frente Highlanders en Vélez Sarsfield el cotejo fue suspendido, aunque en un primer momento se iba a jugar sin público.

El primera línea Mayco Vivas realiza la cuarentena en Rafaela, y contó que "el plan de entrenamiento que tenemos durante la semana, es que siempre a la mañana realizamos como un monitoreo vía celular donde ponemos como dormimos, cómo es nuestra recuperación y algunas preguntas. Y luego hacemos gimnasio o físico, dependiendo el día. Por la tarde, lo mismo físico o gimnasio, y luego los miércoles y el fin de semana es totalmente libre".

"El tema nutricional es complicado, porque entrenar en casa es bastante difícil. Si bien no se cuentan todos los elementos necesarios, por ahí te arreglas igual. El problema más que todo es hacer los físicos, si o si perdés un poco de estado porque no te podés entrenar ni mantenerte alimentariamente como cuando estás concentrado. Pero hay que poner la mejor cara y hacer lo mejor posible también de cada uno, muchas opciones no hay, porque sino ponés lo mejor de uno mismo es mucho mas difícil" le dijo Mayco a Todo Pulmón de Rafaela.

Sobre como venía la temporada para Jaguares expresó que "los siete partidos que jugamos en el Súper Rugby pienso que fueron lindos partidos, por ahí nos fuimos con un gusto amargo en el último contra Sharks. Igualmente creo que nos falta sentirnos mejor dentro de la cancha, poder dominar más todavía y no sólo en determinados momentos".

El crecimiento del rafaelino

En cuanto a su desempeño personal Vivas resaltó que "lo que fui mejorando de a poco respecto del año pasado es el ritmo dentro de la cancha, me siento mucho mejor moviéndome dentro de los partidos, y lo que fue mejorando bastante en relación a 2019 es el scrum. Es el algo que lleva mucho tiempo de trabajo, de entrenamiento, pero se fue mejorando y en lo individual también, estuve viendo muchos videos que ayudan un montón para ir evolucionando".

En relación a las aspiraciones de llegar a la final del Súper Rugby el integrante de Los Pumas consideró que "nuestro objetivo siempre va a ser llegar lo más alto posible. Tenemos equipo, tenemos la cabeza como para llegar otra vez a la final. Pero lamentablemente ya se canceló la temporada de Jaguares. Hasta el año que viene no se va a jugar, es imposible retomar el Super Rugby".

A cerca de que pasará con la competencia de Los Pumas, el rugbier formado en el CRAR de Rafaela señaló que "La esperanza nunca se pierde pero hay que ver que pasa con esto. Y ver que se decide desde la Sanzaar y desde la UAR, si se puede jugar. También están los aeropuertos cerrados en Argentina, asi que es imposible saberlo ahora".