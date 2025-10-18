Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

El ruso Daniil Medvedev irá por su primer título en más de dos años.

El tenista ruso Daniil Medvedev le ganó en tres sets al australiano James Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty , donde irá en busca de su primer título en más de dos años.

Medvedev, quien actualmente ocupa el puesto número 14 del ranking ATP, pudo dar vuelta la historia luego de perder el primer set para imponerse por 6-7(8), 6-3 y 6-2, luego de 2 horas y 12 minutos de juego.

El ruso tuvo un par de ocasiones de quiebre pero no pudo aprovechar ningún en el primer set, por lo que dicho parcial debió definirse en el tie-break. Allo fue donde el australiano pudo imponerse en una “muerte súbita” ajustadisuma por 10-8 para tomar ventaja.

Lejos de verse afectado por esta situación, Medvedev salió mucho mejor al segundo set y consiguió un quiebre que fue suficiente para igualar la historia.

En la tercera manga, un Medvedev mucho más confiado no le dio oportunidades a su oponente y volvió a quebrar en otras dos ocasiones para terminar llevándose un triunfo en el que fue de menor a mayor.

De esta manera, Medvedev se metió en la final de Almaty, donde buscará cortar con la sequía de más de dos años sin ganar un título. La última vez que levantó un trofeo fue en mayo del 2023, en el Masters 1000 de Roma.

Su rival en la final será el ganador del partido entre el estadounidense Alex Michelsen y el francés Corentin Moutet.

Humbert, a la final en Estocolmo

El francés Ugo Humbert, un verdadero especialista en torneos indoor, se metió en la final del ATP 250 de Estocolmo debido al retiro del danés Holger Rune.

El francés había perdido el primer set por 6-4 e igualaba 2-2 en el segundo, cuando Rune sufrió una fuerte lesión en el tobillo izquierdo que le impidió continuar el partido.

En la final, Humbert se las verá con el noruego Casper Ruud o el canadiense Denis Shapovalov.