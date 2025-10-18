Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ajusta detalles para recibir a Defensa: Madelón espera por Estigarribia

Leonardo Madelón mantiene varias dudas en el equipo titular de Unión, donde espera por un jugador clave que volvió a trabajar diferenciado.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2025 · 18:50hs
Unión ajusta detalles para recibir a Defensa: Madelón espera por Estigarribia

prensa Unión

El plantel de Unión completó este sábado por la mañana una nueva práctica en el predio Casasol, con la cabeza puesta en el duelo del próximo martes a las 19.15 ante Defensa y Justicia, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

LEER MÁS: Unión, un equipo que crece ante los grandes y tropieza con los iguales

El encuentro será arbitrado por Nazareno Arasa, y el conjunto de Leonardo Madelón buscará volver a la victoria tras cuatro partidos sin triunfos.

Estigarribia, otra vez la duda en Unión

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en la jornada de trabajo. Marcelo Estigarribia no pudo entrenar con normalidad debido a una molestia persistente en una de sus rodillas, producto de la sinovitis que lo aqueja desde hace algunos días. Su evolución será evaluada en las próximas horas, aunque su presencia ante el Halcón está en duda.

Marcelo Estigarribia

En caso de que el delantero no llegue en condiciones, Madelón baraja la chance de colocar desde el arranque a Agustín Colazo, quien viene de anotar su primer gol en Unión ante Central Córdoba.

Qué formación pararía Madelón en Unión

El resto del equipo no presentaría mayores variantes, aunque el DT incluiría a Julián Palacios ingresará en lugar de Augusto Solari en la mitad de la cancha. Con esas dudas, el posible equipo sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Unión llega a este compromiso con la necesidad de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar, en los que sumó apenas dos puntos. Además, el equipo sufrió una merma en el rendimiento como local: en el 15 de Abril solo ganó en el debut del torneo, ante Estudiantes.

LEER MÁS: Semana clave: Unión busca cerrar la compra de Casasol

El domingo por la mañana será la práctica clave donde Madelón comenzará a definir el equipo. En tanto, el lunes por la tarde el plantel concentrará a la espera del encuentro ante Defensa y Justicia, un partido que se presenta como una oportunidad ideal para reencontrarse con la victoria y recuperar la confianza.

Unión Defensa Madelón
Noticias relacionadas
semana clave: union busca cerrar la compra de casasol

Semana clave: Unión busca cerrar la compra de Casasol

madelon esconde sus cartas para definir a los 11 de union

Madelón esconde sus cartas para definir a los 11 de Unión

todo lo que necesita saber el hincha de union para ir al 15 de abril

Todo lo que necesita saber el hincha de Unión para ir al 15 de Abril

union, con una doble presion para recibir a defensa y justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Lo último

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Último Momento
El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Ovación
Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos