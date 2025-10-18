Unión ajusta detalles para recibir a Defensa: Madelón espera por Estigarribia

Leonardo Madelón mantiene varias dudas en el equipo titular de Unión, donde espera por un jugador clave que volvió a trabajar diferenciado.

El plantel de Unión completó este sábado por la mañana una nueva práctica en el predio Casasol, con la cabeza puesta en el duelo del próximo martes a las 19.15 ante Defensa y Justicia, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El encuentro será arbitrado por Nazareno Arasa, y el conjunto de Leonardo Madelón buscará volver a la victoria tras cuatro partidos sin triunfos.

Estigarribia, otra vez la duda en Unión

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en la jornada de trabajo. Marcelo Estigarribia no pudo entrenar con normalidad debido a una molestia persistente en una de sus rodillas, producto de la sinovitis que lo aqueja desde hace algunos días. Su evolución será evaluada en las próximas horas, aunque su presencia ante el Halcón está en duda.

Marcelo Estigarribia Prensa Unión

En caso de que el delantero no llegue en condiciones, Madelón baraja la chance de colocar desde el arranque a Agustín Colazo, quien viene de anotar su primer gol en Unión ante Central Córdoba.

Qué formación pararía Madelón en Unión

El resto del equipo no presentaría mayores variantes, aunque el DT incluiría a Julián Palacios ingresará en lugar de Augusto Solari en la mitad de la cancha. Con esas dudas, el posible equipo sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Unión llega a este compromiso con la necesidad de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar, en los que sumó apenas dos puntos. Además, el equipo sufrió una merma en el rendimiento como local: en el 15 de Abril solo ganó en el debut del torneo, ante Estudiantes.

El domingo por la mañana será la práctica clave donde Madelón comenzará a definir el equipo. En tanto, el lunes por la tarde el plantel concentrará a la espera del encuentro ante Defensa y Justicia, un partido que se presenta como una oportunidad ideal para reencontrarse con la victoria y recuperar la confianza.