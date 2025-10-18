El Barcelona venció al Girona y se adueñó de la punta de La Liga

Barcelona le ganó a Girona para volver a ser líder de La Liga. Además, Sevilla cayó 3-1 ante Mallorca en condición de local.

El Barcelona F.C venció 2-1 al Girona F.C en el enfrentamiento por la novena fecha de La Liga. Tras esta contundente victoria, el “Culé” se quedó con el primer puesto de la tabla de posiciones del campeonato español. De esta manera, dejó en el segundo puesto al Real Madrid.

Los dos goles del elenco comandado por el director técnico Hansi Flick fueron realizados por Pedri y Ronald Araújo. Mientras que la conversión del equipo liderado por Miguel Ángel Sánchez Muñoz llegó de la mano de Axel Witsel.

Durante el transcurso del primer tiempo del duelo, el Barcelona desplegó una sólida estrategia ofensiva que generó divresas oportunidades claras de gol.

A los 13 minutos, Pedri abrió el marcador con una jugada individual dentro del área, el mediocampista manejó la pelota delante de toda la defensa y ejecutó un disparo preciso que sorprendió al arquero argentino Paulo Gazzaniga.

Pero, 7 minutos después, Axel Witsel igualó el partido con una chilena que descolocó al guardameta polaco Wojciech Szczsny.

En el complemento del enfrentamiento, el Barcelona realizó un fuerte esfuerzo en el aspecto ofensivo, pero su rival desplegó una sólida defensa que embarró la fluidez del ataque.

Sin embargo, a los 45+3, el defensor central Ronald Araújo aprovechó el pase del neerlandés Frenkie de Jong y envió la pelota a fondo de la red. De esta manera, el “Azulgrana” se llevó una contundente victoria en el estadio Olímpico de Montjuic.

Por otro lado, el Sevilla cayó 3-1 con el RCD Mallorca.

Los partidos restantes

Villarreal C.F- Real Betis

Atlético de Madrid- Osasuna