Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a perder ante San Isidro, esta vez en San Francisco, por 95-71, en un nuevo ensayo rumbo al inicio de la Liga Argentina.

Colón continúa con su preparación de cara a la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet, aunque los resultados en esta etapa de ajuste todavía no acompañan. Este viernes por la noche, en el estadio “Antonio Manno” de San Francisco, el equipo santafesino volvió a perder ante San Isidro, esta vez por 95 a 71, en lo que fue un nuevo amistoso rumbo al inicio del certamen 2025-2026.

El elenco cordobés, dirigido por Sebastián Porta , atraviesa un momento de pleno rodaje y mostró un alto nivel de efectividad ofensiva , acompañado por una intensidad defensiva sostenida a lo largo de los 40 minutos. Con una estructura consolidada y una idea de juego clara, el “Sani” marcó diferencias desde el arranque y repitió lo hecho días atrás en Santa Fe, donde también había superado al conjunto sabalero.

Lo que viene para Colón

Por el lado de Colón, continúa probando variantes y ajustando detalles, a la espera de la llegada de dos jugadores extranjeros, piezas claves para completar el plantel. El equipo mostró pasajes de buen juego, pero le costó sostener la intensidad frente a un rival más aceitado y con mayor rodaje en esta etapa.

Para Colón, en tanto, el desafío será seguir sumando minutos de competencia y fortalecer su identidad colectiva de cara a una Liga Argentina que se perfila exigente y pareja, con la misión de llegar al estreno con el equipo en su mejor versión.

El próximo miércoles el Sabalero enfrentará a Santa Paula de Gálvez, en el Roque Otrini, para continuar con la serie de amistosos rumbo al inicio de la Liga Argentina.