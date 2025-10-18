Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a perder ante San Isidro, esta vez en San Francisco, por 95-71, en un nuevo ensayo rumbo al inicio de la Liga Argentina.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2025 · 09:54hs
Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

diario sports

Colón continúa con su preparación de cara a la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet, aunque los resultados en esta etapa de ajuste todavía no acompañan. Este viernes por la noche, en el estadio “Antonio Manno” de San Francisco, el equipo santafesino volvió a perder ante San Isidro, esta vez por 95 a 71, en lo que fue un nuevo amistoso rumbo al inicio del certamen 2025-2026.

El elenco cordobés, dirigido por Sebastián Porta, atraviesa un momento de pleno rodaje y mostró un alto nivel de efectividad ofensiva, acompañado por una intensidad defensiva sostenida a lo largo de los 40 minutos. Con una estructura consolidada y una idea de juego clara, el “Sani” marcó diferencias desde el arranque y repitió lo hecho días atrás en Santa Fe, donde también había superado al conjunto sabalero.

Lo que viene para Colón

Por el lado de Colón, continúa probando variantes y ajustando detalles, a la espera de la llegada de dos jugadores extranjeros, piezas claves para completar el plantel. El equipo mostró pasajes de buen juego, pero le costó sostener la intensidad frente a un rival más aceitado y con mayor rodaje en esta etapa.

Para Colón, en tanto, el desafío será seguir sumando minutos de competencia y fortalecer su identidad colectiva de cara a una Liga Argentina que se perfila exigente y pareja, con la misión de llegar al estreno con el equipo en su mejor versión.

El próximo miércoles el Sabalero enfrentará a Santa Paula de Gálvez, en el Roque Otrini, para continuar con la serie de amistosos rumbo al inicio de la Liga Argentina.

Colón San Isidro Liga Argentina
Noticias relacionadas
colon, a punto de cerrar la rescision de contrato de otro jugador del plantel

Colón, a punto de cerrar la rescisión de contrato de otro jugador del plantel

El plantel de Colón entrenará hasta fines de octubre y será licenciado en noviembre.

El plantel de Colón continúa entrenando y tendrá licencia en noviembre

José Alonso con el apoyo de José Vignatti  será candidato a presidente en las próximas elecciones.

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

Los dirigentes de Colón están abocados a conseguir el dinero para saldar la deuda con Alberto Espínola.

La dirigencia de Colón negocia un préstamo para pagarle a Espínola

Lo último

Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Último Momento
Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Ovación
Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos