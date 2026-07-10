El argentino Lionel Messi buscará tener nuevamente un rol clave cuando la Selección Argentina enfrente a Suiza por los cuartos de final del Mundial

El rosarino Lionel Messi buscará tener nuevamente un rol clave este sábado, cuando la Selección Argentina se enfrente con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Messi, que sorprendió al mundo con su increíble nivel pese a tener 39 años, es el máximo goleador en este Mundial junto al francés Kylian Mbappé, con ocho tantos cada uno. Además, fue clave en la remontada ante Egipto, ya que asistió a Cristian Romero para el descuento y se encargó de anotar el 2-2 unos pocos minutos después.

Los números de Messi en los cuartos de final de Mundiales

La de este sábado será la quinta presencia de Messi en los cuartos de final de un Mundial, instancia donde tiene un saldo muy parejo, con dos triunfos y dos derrotas.

Su primer partido de cuartos de final en un Mundial se dio en Alemania 2006, donde la Selección argentina se enfrentó contra los locales. Sin embargo, la Pulga, pese a que ya era una de las máximas promesas del fútbol, no sumó minutos en dicho encuentro y vio desde el banco de suplentes cómo los teutones avanzaban por penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos.

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Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, Alemania volvería a ser el verdugo de la Selección Argentina. En aquella ocasión, Messi ya era el mejor jugador del mundo, aunque poco pudo hacer para evitar la goleada 4-0 del combinado del país europeo.

Ya en Brasil 2014, la Selección argentina pudo romper la barrera de los cuartos de final al ganarle 1-0 a Bélgica. El autor de aquel tempranero gol fue el delantero Gonzalo Higuaín, quien luego quedaría marcado por errar situaciones clarísimas en tres finales consecutivas.

Este triunfo, además, sirvió para que la Albiceleste pudiera acceder a las semifinales del torneo de selecciones más importante del mundo por primera vez en 24 años.

Finalmente, en los cuartos de final de Qatar 2022 se dio el encuentro que es recordado como la "Batalla de Lusail" contra Países Bajos.

La Selección argentina comenzó con una ventaja de 2-0 con Messi como gran figura, ya que asistió a Nahuel Molina con un pase increíble y luego estiró la ventaja desde el punto de penal.

Pero los neerlandeses pudieron reponerse e igualaron el encuentro gracias a los dos goles de Wout Weghorst. De esta manera, todo se tuvo que definir en los penales, donde Emiliano Martínez brillaría para darle el boleto a semis a la Selección argentina.

Aquel fue uno de los partidos más picantes para Messi, ya que le hizo el "Topo Gigio" en su festejo de gol al técnico neerlandés Louis Van Gaal, a quien después acusó de hablar mucho en la previa. Además, luego del encuentro protagonizó un inolvidable cruce con Weghorst con su recordada frase "Andá pa' allá, bobo".

El historial de Messi en cuartos de final de Mundiales

Alemania 2006 (no sumó minutos): Argentina 1(2) - (4)1 Alemania

Sudáfrica 2010: Argentina 0 - 4 Alemania

Brasil 2014: Argentina 1 - 0 Bélgica

Qatar 2022: Argentina 2(4) - (3)2 Países Bajos