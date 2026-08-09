Lionel Messi atravesó la última Copa del Mundo en un contexto familiar difícil por el delicado estado de salud de su padre. Jorge Messi murió este sábado a los 68 años y dejó atrás una relación que fue fundamental en la carrera del capitán argentino.

Messi y el homenaje a su padre Jorge: un Mundial jugado con el corazón

La noticia de la muerte de Jorge Messi, a los 68 años , golpeó especialmente a Lionel Messi. Su padre no fue solamente una figura familiar: fue también una pieza fundamental en el recorrido que llevó al rosarino desde las inferiores de Newell's hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia .

La última Copa del Mundo tuvo, en ese sentido, un significado especial para el capitán argentino. Mientras disputaba el torneo, Messi atravesaba la preocupación por el estado de salud de su padre, quien por primera vez no pudo acompañarlo durante una competencia de semejante magnitud.

Ese contexto se hizo visible desde el comienzo del Mundial. Después del debut de Argentina ante Argelia, en una victoria por 3-0 en la que Messi convirtió tres goles, el delantero no pudo contener las lágrimas durante el festejo y se abrazó con Lionel Scaloni.

El perfil de Jorge Messi: padre, empresario y máximo apoyo del astro del fútbol mundial

Poco después, en la zona mixta, el propio Messi explicó que atravesaba un "inconveniente familiar", aunque no brindó mayores detalles.

Aquel partido también había tenido otros condimentos estadísticos para el rosarino: se convirtió en el futbolista que disputó seis Mundiales y alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, con 16 tantos. Al finalizar el torneo, Messi había llegado a los 21 goles mundialistas, uno menos que Kylian Mbappé.

Un Mundial atravesado por la emoción

La situación familiar acompañó a Messi durante buena parte de la competencia. El capitán argentino encontró en el seleccionado y en sus compañeros un espacio de contención mientras atravesaba la preocupación por la salud de su padre.

En ese escenario, el rosarino tuvo un Mundial destacado. Argentina avanzó en el torneo después de superar distintos obstáculos y Messi fue uno de los grandes protagonistas de la campaña.

Uno de los momentos más recordados fue el partido ante Inglaterra, una victoria que tuvo además una carga simbólica especial para el fútbol argentino. Messi celebró aquella jornada con una emoción particular y volvió a quedar en el centro de una escena que rápidamente recorrió el mundo.

El recorrido de la Selección llegó hasta la final ante España. Argentina cayó 1-0 y no pudo quedarse con el título. Para Messi, sin embargo, aquel resultado terminó quedando relegado frente a una situación mucho más dolorosa.

Tras la final, el capitán argentino volvió a mostrarse visiblemente emocionado y entre lágrimas, en lo que significó además su despedida del Mundial.

Jorge, una figura clave en su carrera

La relación entre Messi y su padre estuvo ligada desde el comienzo a su carrera futbolística. Jorge acompañó al jugador desde sus primeros pasos en Rosario y tuvo un papel central en el camino que finalmente llevó a su hijo a Barcelona.

Desde las inferiores de Newell's hasta el salto al fútbol europeo, Jorge Messi fue uno de los principales acompañantes de Lionel durante toda su trayectoria.

Por eso, el recuerdo de su padre está asociado inevitablemente a cada etapa de la carrera del capitán argentino: los primeros años en Rosario, el desembarco en Barcelona, los títulos, las derrotas y finalmente la consagración internacional con la Selección.

El último Mundial quedó marcado por esa historia. Mientras Messi buscaba una nueva hazaña deportiva con Argentina, también atravesaba una situación personal que lo afectaba profundamente.

Ahora, tras la muerte de Jorge, aquella imagen de Messi emocionado durante el torneo adquiere una dimensión todavía mayor. El capitán jugó aquel Mundial mientras cargaba con la preocupación por su padre, quien había sido una presencia constante desde el inicio de su extraordinaria carrera.

Jorge Messi se fue este sábado, pero su huella quedó ligada para siempre a la historia futbolística de su hijo.