Leandro Paredes confirmó que un grupo de jugadores del seleccionado se trasladará a Rosario para estar junto al capitán argentino. Ángel Di María y Nicolás Otamendi son algunos de los futbolistas que se encuentran en el país y podrían acercarse.

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre

Parte del plantel de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Lionel Messi durante la despedida de su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años.

La decisión fue anticipada por Leandro Paredes , quien después del partido entre Boca y Vélez contó que algunos integrantes del seleccionado tenían previsto trasladarse a Rosario para estar junto al capitán argentino en este momento.

El emotivo homenaje de De Paul a Messi tras la muerte de su papá

"Seguramente le haga bien que estemos ahí", señaló el mediocampista de Boca al referirse al viaje de sus compañeros.

Entre los futbolistas más cercanos a Messi que actualmente se encuentran en el país aparecen Ángel Di María, jugador de Rosario Central, y Nicolás Otamendi, de River. También podrían sumarse otros integrantes del seleccionado que juegan en el club de Núñez: Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

No se descarta, además, que otros jugadores del círculo cercano de Messi dentro del plantel argentino se trasladen hasta Rosario para acompañarlo.

El último adiós a Jorge Messi

La despedida de Jorge Messi se desarrolla bajo un fuerte hermetismo y con estrictas medidas de seguridad en un cementerio privado de la localidad de Pérez.

Lionel Messi llegó a Rosario el sábado por la noche, alrededor de las 20.40, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, para reunirse con el resto de su familia.

El padre del capitán argentino murió a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado desde hacía dos semanas. La familia había informado previamente que atravesaba una situación de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico.

El acceso al cementerio El Prado permanece restringido y solamente pueden ingresar vehículos autorizados. También se dispuso personal de seguridad privada para preservar la intimidad de la familia.

La noticia generó además distintas muestras de acompañamiento del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) calificó la muerte de Jorge Messi como una "pérdida irreparable" y dispuso un minuto de silencio antes de los partidos de todas las categorías hasta el próximo viernes.

En Rosario, Newell's también expresó su solidaridad con Lionel Messi y colocó sus banderas a media asta en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa y otras dependencias del club.