Messi postergó su regreso a Estados Unidos y continuará junto a su familia en Rosario

El castro argentino había viajado a la ciudad para participar de la despedida íntima de su padre, quien falleció a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

Lionel Messi decidió extender su estadía en Rosario luego de despedir a su padre, Jorge Messi, y permanece junto a su familia en su casa de Funes, por lo que su regreso a Estados Unidos se vio demorado.

El capitán de la Selección argentina había viajado a la ciudad para participar de la despedida íntima de su padre, quien falleció a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

Según informó TN, Messi regresaría al país norteamericano este martes por la noche, llegando a Miami en la mañana del miércoles, después de permanecer unos días en Rosario junto a sus seres queridos.

El futbolista del Inter Miami viajó desde Estados Unidos acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos para estar junto a su familia en este momento personal y acompañar a su madre, Celica Cuccittini.

La despedida de Jorge Messi en Rosario

La despedida de Jorge Messi se realizó el domingo en una ceremonia privada en el cementerio El Prado, en Pérez, con la presencia de los familiares más cercanos. La familia mantuvo un fuerte hermetismo y buscó preservar la intimidad durante todo el encuentro, mientras en las inmediaciones se multiplicaron los mensajes de apoyo para el capitán argentino.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y en la carrera profesional de Lionel. Además de acompañarlo desde sus primeros años como futbolista, fue su representante y tuvo un papel central en las decisiones que marcaron el desarrollo de su trayectoria.

El regreso de Messi a Estados Unidos se producirá después de completar la despedida familiar en Rosario. Su presencia en la Argentina se dio en medio de las muestras de afecto que recibió de hinchas, clubes e instituciones del fútbol, que acompañaron al jugador tras la muerte de su padre.