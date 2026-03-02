Uno Santa Fe | Unión | futbol argentino

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

La reprogramación de la fecha 9 del futbol argentino por la medida de fuerza en respaldo a AFA. Unión recién volverá a escena el martes 10 ante Independiente.

2 de marzo 2026 · 10:14hs
El parate dispuesto en el fútbol argentino obligó a reconfigurar la hoja de ruta de los equipos y Unión ya tiene fecha para volver a competir: será el martes 10 de marzo a las 19.45 frente a Independiente, como visitante. La postergación de la jornada 9 alteró la planificación en un momento de crecimiento deportivo del conjunto rojiblanco.

La medida de fuerza, adoptada por los clubes en respaldo a Claudio “Chiqui” Tapia y a la AFA ante el avance de la causa judicial en curso, se extenderá del jueves 5 al domingo 8 de marzo y alcanza a todas las categorías. El impacto no solo es institucional: también repercute en cargas físicas, microciclos y estrategias.

Reprogramación y planificación del fútbol argentino

El envión anímico tras la victoria en Córdoba había consolidado una identidad más pragmática: bloque medio compacto, presión coordinada tras pérdida y eficacia en las transiciones. El interrogante ahora es cómo impactará la pausa en ese ritmo competitivo. El equipo suma 14 puntos, con cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas, y logró estabilidad en su estructura.

Hasta el momento no hubo comunicación oficial sobre cuándo se disputará la fecha reprogramada, aunque desde los pasillos del predio de la Asociación del Fútbol Argentino trascendieron versiones firmes: el fin de semana del 28 y 29 de marzo asoma como posible ventana, coincidiendo con la Finalissima que enfrentará a Selección Argentina y Selección de España. De confirmarse, el calendario local se acomodaría en paralelo a ese compromiso internacional.

LEER MÁS: Unión escaló en la Zona A y se mete en la pelea del Torneo Apertura

Duelo directo en Avellaneda

El regreso no será en cualquier escenario. Enfrente estará Independiente, que acumula 13 unidades, producto de tres victorias, cuatro igualdades y una caída y también se sostiene en la parte alta de la Zona A. Será un cruce directo entre aspirantes, con valor estratégico en la tabla.

En términos tácticos, el choque promete intensidad en la zona media y disputa por los carriles interiores. Unión buscará sostener su solidez en repliegue y aprovechar espacios en transición, mientras que el Rojo intentará imponer circulación y amplitud.

La tabla en pausa

La suspensión frenó una fecha que podía ofrecer movimientos importantes en la clasificación. Para Unión, entonces, el foco ya está puesto en el 10 de marzo. El parate obliga a recalibrar, pero también ofrece margen para optimizar detalles. Cuando vuelva a rodar la pelota, el Tate tendrá una prueba de carácter en Avellaneda.

