Luciano Darderi gritó campeón en Santiago y cerró la gira en alto

El ítalo-argentino Luciano Darderi, superó a Hanfmann en sets corridos, levantó el ATP 250 chileno y sumó su quinto título sobre polvo.

Luciano Darderi volvió a exhibir solidez en la superficie que mejor domina. Derrotó al alemán Yannick Hanfmann por 7-6 (6) y 7-5 y se consagró campeón del ATP 250 de Santiago , en una final exigente que se resolvió por detalles en los tramos decisivos y que confirmó su crecimiento sostenido en el circuito.

El nacido en Villa Gesell, actual 21° del ranking mundial, necesitó una hora y 49 minutos para quebrar la resistencia de un rival experimentado, capaz de sostener intercambios largos y presión constante desde el fondo.

Una final de márgenes mínimos

El primer set fue un pulso táctico. Darderi logró el quiebre inicial en el tercer game tras insistir con profundidad y carga de topspin, pero cedió su servicio más adelante y debió definir en el tie-break. Allí mostró temple competitivo: gestionó mejor los puntos con segundo saque y capitalizó dos mini quiebres para cerrarlo 8-6.

En el segundo parcial, ambos apostaron a patrones similares: apertura con derecha cruzada y búsqueda del revés paralelo como cambio de dirección. Luego de intercambiar rupturas tempranas, el partido se mantuvo equilibrado hasta el duodécimo game, cuando Darderi aceleró en la devolución, tomó la iniciativa y concretó el quiebre definitivo.

Especialista en polvo

El título en el ATP de Santiago representa el quinto trofeo ATP de su carrera, todos sobre arcilla, y el primero de la temporada. La consagración llega después de haber sido finalista en el Argentina Open, lo que redondea una gira sudamericana altamente positiva en términos de resultados y consistencia. En su camino al trofeo, dejó en el camino a rivales de jerarquía y supo administrar la carga física en semanas consecutivas de competencia.

LEER MÁS: Cerúndolo aplastó a Nava y avanza firme en Santiago

Luciano Darderi y su proyección en el ranking ATP

Aunque no escaló posiciones inmediatas, Darderi se afianzó en el puesto 21 del escalafón mundial y llegará con confianza al tramo de pista dura norteamericana. Los Masters 1000 de Indian Wells y Miami lo encontrarán como preclasificado y con el objetivo de dar el salto definitivo al top 20.

El cierre en Santiago no solo entregó un título: confirmó que su tenis, basado en potencia controlada y regularidad desde el fondo, tiene cada vez mayor sustento competitivo.