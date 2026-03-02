Uno Santa Fe | Ovación | AFA

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

El Comité Ejecutivo de la AFA se reunirá para abordar el levantamiento o no del paro, en repudio a la citación a indagatoria al presidente Claudio Tapia

2 de marzo 2026 · 14:05hs
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

El Comité Ejecutivo de la AFA se reunirá este martes para abordar el levantamiento o no del paro en todas las categorías, en forma de repudio a la citación a indagatoria al presidente del ente, Claudio Tapia. Un tema que tiene pendientes a Unión y Colón.

La medida habría sido impulsada por un dirigente que quedó en el ojo de la tormenta por la repercusión negativa que tuvo la propuesta.

Reunión clave en AFA

Justamente, los clubes del fútbol argentino salieron a apoyar la medida de la AFA en sus redes sociales pero hubo tres que no lo hicieron: Racing, River y Estudiantes, principal institución que confronta al ente madre.

Estos tres clubes coinciden en una característica: sus dirigencias tienen gente cercana al Gobierno Nacional comandado por Javier Milei y, por ello, uno de los representantes de estos tres en el Comité Ejecutivo podría ser quien quedó en el ojo de la tormenta por la proposición de levantar el paro.

AFA.jpg
Martes caliente en AFA: podr&iacute;a levantarse el paro el fin de semana y disputarse la fecha.

Martes caliente en AFA: podría levantarse el paro el fin de semana y disputarse la fecha.

La reunión se realizará el martes al mediodia, en medio de la fuerte disputa entre la AFA y el Gobierno Nacional -al cual la AFA denuncia por “persecusión”- y la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido durante más de un año en Venezuela y repatriado tras una gestión del ente madre del fútbol argentino.

La semana pasada, la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el presidente Tapia, en una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Esta novena fecha iba a comenzar este jueves con el partido entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia en el estadio Victor Antonio Legrottaglie e iba a cerrar con la visita de River a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro.

Además, en esta jornada, San Lorenzo recibía a Independiente en el estadio Pedro Bidegaín, Racing a Huracán en el estadio Presidente Perón, ambos el sábado, y Boca iba a visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo.

AFA Unión Colón
Noticias relacionadas
tras el paro del futbol argentino: ¿cuando vuelve a jugar union?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

claudio tapia pidio la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

la comision del 30% en la afa: la justicia investiga a javier faroni y un posible desvio de fondos

La comisión del 30% en la AFA: la Justicia investiga a Javier Faroni y un posible desvío de fondos

marcelo moretti apunto a los dirigentes y defendio su gestion en san lorenzo

Marcelo Moretti apuntó a los dirigentes y defendió su gestión en San Lorenzo

Lo último

La bronca de Alarcón en Instituto: Unión era un equipo duro en los papeles

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Último Momento
La bronca de Alarcón en Instituto: Unión era un equipo duro en los papeles

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede cambiar el orden mundial y eliminar fuentes de terrorismo

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Ovación
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: El grupo nos llevó a Primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos