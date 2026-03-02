Uno Santa Fe | Policiales | intendente

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la grave denuncia de su esposa

Roly Santacroce enmarcó la situación en un "proceso de separación" después de 20 años de matrimonio. Dijo que es algo "netamente personal" que no afecta a su gestión

2 de marzo 2026 · 14:31hs
El intendente de Funes

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, respondió la denuncia de su esposa

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, realizó un descargo en sus redes sociales luego de que fuera denunciado por su esposa por malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones.

"Ante este hecho que es de público conocimiento, quiero comentarles que estoy viviendo después de 20 años un proceso e separación con mi esposa (...) lo estamos solucionando en familia como corresponde por mis hijos y también por ella que es es la persona que me acompaña en los últimos 20 años.", sostuvo.

Luego planteó: "Es un hecho netamente personal que ha escalado a un nivel que realmente no queríamos". Dijo que el episodio no lo afecta como persona pública ni en su gestión. "Muchas gracias y me siento con la misma fuerza y ganas que siempre tengo para seguir gobernando esta ciudad", finalizó.

La denuncia contra el intendente de Funes

En la denuncia que presentó en la comisaría 23ª, la mujer pidió la urgente intervención de la Justicia para "proteger la integridad psicológica" propia como la de sus hijos adolescentes.

La denunciante, una profesional médica de 51 años, afirmó que los episodios violentos que le adjudica a Santacroce la obligan a encerrarse con llave en una habitación con sus hijos, lo acusó de organizar reuniones nocturnas en las que consume alcohol junto con conocidos y personas ajenas al grupo familiar, y aseguró que el intendente extrajo dinero que tenían guardado en una valija.

"En reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal", precisó la mujer, lo cual ocurriría "sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas".

Sostuvo que "en los días de semana hace ingresar a un quincho" que se encuentra en el fondo de su casa "a personas extrañas y personas conocidas a ingerir alcohol hasta altas horas de la noche".

"Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos, es por ello que cuando pasan estas cosas me encierro con llave en mi casa", detalló, además de remarcar que su esposo "se llevó del hogar común el dinero en efectivo en una valija".

La mujer aseguró que Santacroce ya no vive en el hogar familiar y sostuvo: "No quiero que vuelva al domicilio".

Finalmente, sentenció: "Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos conjuntamente con nuestros hijos adolescentes de 14 años".

"Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía", concluyó.

intendente Funes Roly Santacroce denuncia intimidaciones
Jóvenes en la zona de los boliches

Operativo en la zona de boliches: constataron presencia de menores y consumo de alcohol en el Club del Río

Más de 100 integrantes de Asoem tomaron el obrador de Sauce Viejo y dejaron al intendente dentro del lugar

Entre 120 y 150 integrantes de Asoem tomaron el obrador municipal de Sauce Viejo mientras el intendente se encontraba en el lugar

Siete disparos de un arma 9 mm ricibió la víctima

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto  

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Unión confirmó el arribo de Isaiah Brown en lugar de Marko Lukic

Unión confirmó el arribo de Isaiah Brown en lugar de Marko Lukic

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Unión confirmó el arribo de Isaiah Brown en lugar de Marko Lukic

Unión confirmó el arribo de Isaiah Brown en lugar de Marko Lukic

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos