La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Naila Zaninetti pasó por Mañana UNO y analizó el ascenso, la preparación para AFA y el crecimiento estructural del fútbol femenino.

Con apenas 19 años, Naila Zaninetti, arquera de Unión , ya es parte del plantel que jugará la Primera División de AFA . En diálogo con Mañana UNO (FM 106.3), la guardiana rojiblanca destacó el proceso colectivo que derivó en el ascenso y remarcó la exigencia física y mental que demanda la máxima categoría.

El salto deportivo no fue casual. Desde 2023, el equipo consolidó una base que se sostuvo en el tiempo y que terminó por cristalizar el objetivo mayor: llegar a la élite. “El grupo fue lo principal”, subrayó Zaninetti, al explicar que la cohesión interna permitió atravesar momentos adversos y sostener la competitividad.

El ascenso ante Lanús marcó un punto de inflexión para Unión de Santa Fe, que ahora se prepara para afrontar un torneo de mayor roce, intensidad y frecuencia de partidos.

Embed

Preparación para la máxima categoría

La arquera detalló que, tras el ascenso del 11 de octubre, el plantel tuvo apenas dos semanas de descanso antes de retomar con una mini pretemporada. El foco estuvo puesto en la adaptación física: incremento progresivo de cargas en gimnasio, trabajos específicos de potencia y resistencia, y planificación nutricional estricta.

“El ritmo es otro, hay más roce y más partidos seguidos”, explicó. El debut en la Primera División Femenina AFA será el 15 de marzo como visitante ante Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que el estreno en Santa Fe sería frente a Banfield. El formato contempla 16 equipos, todos contra todos, con torneos Apertura y Clausura y la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores.

LEER MÁS: Unión escaló en la Zona A y se mete en la pelea del Torneo Apertura

Crecimiento institucional

Zaninetti remarcó avances estructurales clave: espacio propio de entrenamiento, gimnasio exclusivo y fortalecimiento de las divisiones juveniles. La exigencia reglamentaria de AFA obliga a contar con Sub 14, Sub 16 y Sub 19, un paso que amplía la base formativa.

La arquera, surgida en el club desde 2019, valoró además la profesionalización progresiva, con contratos y becas para varias futbolistas, aunque dejó en claro que la prioridad sigue siendo el colectivo por encima de lo individual.

Disciplina y vocación

En lo personal, su rutina está atravesada por la disciplina: doble turno, planificación alimentaria y descanso temprano. “Es muy rutinario, pero es lo que te permite rendir”, explicó. Desde los seis años vinculada al fútbol, su crecimiento acompañó la expansión del deporte femenino en la región.

Con referentes que van desde arqueras del ámbito local hasta figuras de selección, Zaninetti representa a una generación que ya no discute su lugar en la cancha. Unión debutará en la élite con un plantel que combina identidad, preparación y convicción. Y bajo los tres palos, una arquera que entiende que el salto de categoría no admite margen de error.