De Gaza a Irán: cómo se reconfigura el tablero geopolítico mundial

Para el analista internacional Cristian Riom, la ofensiva israelí y la intervención estadounidense forman parte de una reconfiguración más amplia del orden global

En un contexto internacional marcado por la escalada en Medio Oriente, el analista internacional Cristian Riom ofreció un panorama sobre los recientes bombardeos de fuerzas de Estados Unidos e Israel contra Irán , la muerte de un alto referente religioso iraní y la respuesta militar de Teherán.

“El mundo que estamos viendo hoy tiene un denominador común: la disputa por el poder global entre Estados Unidos y la República Popular China ”, sostuvo Riom, al tiempo que vinculó los conflictos en Ucrania , Medio Oriente , Venezuela y el Caribe con esa competencia estratégica.

Irán, Israel y la reconfiguración de Medio Oriente

Según el especialista, los ataques recientes deben leerse en el marco de una reconfiguración del equilibrio regional. Recordó los golpes contra Hezbolá en el Líbano, la situación en Siria tras el debilitamiento del gobierno de Bashar al Assad y la devastadora ofensiva sobre Gaza.

En relación a Irán, explicó que el objetivo de Washington y Tel Aviv no se limita a una respuesta puntual sino a un intento de debilitar al régimen teocrático. Sin embargo, relativizó la posibilidad de un cambio inmediato de gobierno: “La muerte de un ayatolá es un golpe político y simbólico, pero no implica automáticamente un cambio de régimen”.

Embed - MAÑANA UNO - CRISTIAN RIOM - ANALISTA INTERNACIONAL

El poderío militar iraní

Riom destacó que el punto fuerte de Irán no es su ejército convencional sino su tecnología misilística y de drones, que considera de avanzada a nivel mundial. “Los drones cambiaron la lógica de las guerras modernas. Los ataques en enjambre permiten saturar los sistemas de defensa y luego avanzar con misiles de mayor tecnología”, explicó.

Respecto al debate nuclear, señaló que el temor de Israel radica en que Irán pueda acceder a un arma nuclear, aunque recordó que el propio Israel posee arsenal nuclear y no se somete a auditorías internacionales.

Intereses económicos y energéticos

Para Riom, el trasfondo de la mayoría de los conflictos es energético y económico. “Estados Unidos busca asegurar el control o la influencia sobre fuentes de energía clave, como el petróleo iraní o venezolano”, afirmó.

En ese sentido, vinculó la tensión global con la expansión de los BRICS y los intentos de ese bloque por generar mecanismos financieros alternativos al dólar y al sistema liderado por Washington.

“Irán es estratégico no solo por su ubicación geográfica, sino por su petróleo y por su relación con China”, indicó.

América Latina y el rol de Argentina

El analista también se refirió a la situación en América Latina y al interés de Estados Unidos por lo que históricamente consideró su “patio trasero”. Señaló que el foco está puesto en los recursos naturales, como el litio del llamado “triángulo” que integran Argentina, Bolivia y Chile.

Riom advirtió que Washington presionará para limitar la influencia china en la región, incluyendo proyectos como la base espacial en Neuquén y acuerdos comerciales vinculados a sectores estratégicos.

Un escenario global de alta conflictividad

Consultado sobre la perspectiva general, el analista fue contundente: “Es una disputa global que se siente en el Ártico, en Medio Oriente, en Europa del Este y también en América Latina”.

Mencionó además las tensiones en torno a Groenlandia, el Ártico, la Antártida y la continuidad del conflicto en Ucrania como parte de un tablero internacional cada vez más complejo.

“El derecho internacional está debilitado y la política global vuelve a estar marcada por la lógica del poder militar y los intereses estratégicos”, concluyó.

Para Riom, el escenario actual no ofrece señales claras de distensión en el corto plazo y obliga a los países periféricos, como Argentina, a navegar con cautela en medio de una puja entre grandes potencias que redefine el orden mundial.