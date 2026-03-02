Unión se toma un respiro para luego enfocarse en lo que viene: ¿Talleres o Independiente?

El plantel de Unión retomará las prácticas este martes en el predio pendiente de si tendrá que recibir a Talleres o visitar a Independiente. Hay lesionados

El envión anímico que generaron las tres victorias en fila cambió el clima en Unión . Tras un tramo exigente del calendario, el cuerpo técnico de Leonardo Madelón decidió liberar al plantel hasta este martes, en un respiro necesario en medio de la incertidumbre que rodea a la AFA por estas horas.

Madelón, atento en Unión sobre si pensar en Talleres o Independiente

La reanudación de la actividad dependerá de lo que ocurra con la medida de fuerza impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino. Si el conflicto se destraba, el Tate deberá enfocarse en el compromiso del viernes frente a Talleres en Santa Fe. De lo contrario, el calendario marcaría como próximo desafío la visita del martes siguiente a Independiente.

Este presente alentador le permitió al Tate posicionarse como uno de los protagonistas de la Zona A, achicando distancias con los punteros y consolidando su protagonismo. En ese contexto, la pausa obligada llega –si no se levanta el paro– en un momento oportuno, ya que abre una ventana para recuperar piezas que arrastraban molestias físicas.

Uno de los casos que mantiene la atención es el de Maizon Rodríguez, quien debió salir antes de tiempo en el último encuentro ante Instituto debido a una torcedura en el tobillo. Las primeras evaluaciones descartan un cuadro severo, por lo que su presencia en el próximo compromiso no estaría en riesgo.

A la par, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Agustín Colazo, que continúa con trabajos diferenciados para dejar atrás una molestia muscular. La intención es que el delantero llegue en plenitud cuando el equipo vuelva a escena. Con el ánimo en alza y el plantel en proceso de recuperación, Unión aprovecha la pausa para fortalecerse. El desafío será sostener el impulso cuando la pelota vuelva a rodar, en una Zona A que promete una lucha intensa hasta el final.