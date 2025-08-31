Uno Santa Fe | Ovación | Michael Cheika

Michael Cheika sobre Los Pumas: "Su confianza ha mejorado"

El australiano Michael Cheika, exentrenador de Los Pumas, destacó la evolución del equipo en los últimos años.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 11:06hs
Michael Cheika sobre Los Pumas: Su confianza ha mejorado

Prensa UAR

Los Pumas se preparan para enfrentar a Australia como visitantes en el Rugby Championship 2025 luego de la histórica victoria ante Nueva Zelanda, y Michael Cheika, exentrenador del seleccionado argentino, destacó la evolución del equipo en los últimos años.

El australiano explicó qué considera que cambió en el equipo para lograr sus recientes victorias y compartió una anécdota de su llegada como asistente del staff.

Cheika recordó su primera experiencia con el plantel durante la serie contra los All Blacks en Australia, tras la burbuja por COVID: “Fue mi primera vez allí con ellos después de que salieran de la burbuja. La noche anterior fue la presentación de las camisetas y Mario Ledesma me preguntó si quería decir algo. Les dije a los jugadores: ‘Tienen que entender que son un equipo muy bueno, de gran calidad. No creo que crean en ustedes mismos como lo vemos nosotros desde fuera. Deberían creer más en ustedes’”.

El exhead coach argentino también se refirió en diálogo con Rugby AU, a los factores que contribuyeron a la mejoría del seleccionado: “Creo que su confianza ha mejorado, así como su excelente entrenamiento en las habilidades básicas: correr por las puntas, mover la pelota en espacios cortos, pases cortos y largos, técnica de tackle y agresividad en los fundamentos del juego. Realmente se han centrado en eso como parte importante”.

Cheika y la clave del éxito de Los Pumas

Finalmente, Cheika resaltó la disciplina en los entrenamientos y la atención a los fundamentos como claves del éxito reciente: “Cuando yo estaba allí y ahora con Felipe, se enfocan mucho en los fundamentos del juego, lo que conformará un equipo capaz de ganar bajo presión. Esa atención al detalle y la confianza son lo que ha permitido que Los Pumas logren grandes actuaciones en los últimos años”.

Actualmente Los Pumas se encuentran disputando el Rugby Championship donde consiguieron ganarle por primera vez en el país a Nueva Zelanda y tienen una victoria al igual que sus otros tres contrincantes, donde buscarán dar pelea y luchar por el título como lo hicieron el año pasado.

Michael Cheika Pumas Rugby
Noticias relacionadas
santa fe termino septimo en el campeonato argentino sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

argentina va frente a brasil en un nuevo clasico por el titulo

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

victoria de argentina ante turquia en el cierre del mundial u21

Victoria de Argentina ante Turquía en el cierre del Mundial U21

Franco Colapinto hizo la mejor carrera del año y aprovechó para criticar la estrategia de Alpine.

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Lo último

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Último Momento
Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Victoria de Argentina ante Turquía en el cierre del Mundial U21

Victoria de Argentina ante Turquía en el cierre del Mundial U21

Ovación
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná