Uno Santa Fe | Ovación | Challenger

Se dio a conocer la lista de jugadores del Challenger Santander edición Villa María

Se viene una nueva edición del Challenger Santander edición Villa María, el cual se desarrollará entre el 14 y 21 de septiembre.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 08:37hs
Se dio a conocer la lista de jugadores del Challenger Santander edición Villa María

El Sport Social Club volverá a recibir al AAT Challenger Santander edición Villa María, del 14 al 21 de septiembre, y se convertirá en la sexta fecha de este circuito en el país en una nueva temporada récord, con 7 competencias a lo largo de 2025. El torneo, organizado por la Asociación Argentina de Tenis, será de categoría 75 y ya tiene 9 tenistas locales confirmados, a falta del anuncio de las tres invitaciones y del desarrollo de la etapa de clasificación.

Tras las ediciones del Circuito Santander en Tigre, Rosario, Córdoba, Tucumán y Santa Fe, esta vez será Villa María, provincia de Córdoba, la que reciba a los mejores jugadores del circuito Challenger (la última fecha del año se llevará a cabo la semana siguiente, con el tradicional Buenos Aires Challenger) y marque el inicio de una larga gira por Sudamérica hasta el final de la temporada.

En la misma sede en la que Camilo Ugo Carablli (hoy top 50 del ranking ATP) alzó el trofeo en 2024 y Nicolás Kicker en 2022, se desarrollará el certamen que tendrá fuerte presencia local en busca del título. La lista inicial de jugadores, compuesta por 21 jugadores, muestra a 9 argentinos: Federico Gómez, Santiago Rodríguez Taverna, Alex Barrena, Andrea Collarini, Genaro Olivieri, Lautaro Midón, Nicolás Kicker, Gonzalo Villanueva y Guido Justo.

A ellos habrá que sumarles los tres invitados más los que puedan avanzar desde la etapa de clasificación (la lista se anunciará esta semana), que pondrá en juego seis lugares en el cuadro principal. En caso de que los dos lugares restantes no sean tomados por Special Exempts, los mismos serán ocupados por jugadores alternos. Los cinco primeros nombres de esa lista son argentinos: Luciano Ambrogi, Mariano Kestelboim, Lorenzo Rodríguez, Facundo Bagnis y Valerio Aboian.

La acción comenzará el domingo 14 con la qualy, la cual se extenderá hasta el lunes 15. Ese mismo día comenzarán a disputarse los primeros encuentros del cuadro principal. Los campeones de dobles se definirán el sábado 20, mientras que el de singles, el domingo 21. Las entradas saldrán a la venta en los próximos días con preventa exclusiva para clientes Santander y socios AAT.

Estas competencias significan un gran impulso para los tenistas nacionales, dado que podrán competir en la región y a bajo costo durante un largo período: tras los dos mencionados torneos en Argentina, la acción continuará por Antofagasta (Chile), Cali (Colombia), Curitiba (Brasil), Costa do Sauipe (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay), Florianópolis (Brasil), todos ellos de categoría 75 (excepto el 125 de Costa do Sauipe) y en polvo de ladrillo. La temporada cerrará con el Challenger 100 de Temuco en canchas rápidas. Lista de jugadores

La lista de jugadores para Villa María

Emilio Nava (USA) - 101

Hugo Dellien (BOL) - 121

Francesco Maestrelli (ITA) - 155

Federico Agustín Gómez (ARG) - 203

Gonzalo Bueno (PER) - 205

Santiago Rodríguez Taverna (ARG) - 207

Alex Barrena (ARG) - 228

João Lucas Reis Da Silva (BRA) - 229

Andrea Collarini (ARG) - 239

Juan Carlos Prado Angelo (BOL) - 250

Genaro Alberto Olivieri (ARG) - 259

Lautaro Midón (ARG) - 264

Murkel Dellien (BOL) - 269

Matías Soto (CHI) - 272

Nicolás Kicker (ARG) - 303

Juan Pablo Varillas (PER) - 318

Pedro Boscardin Dias (BRA) - 333

Daniel Dutra da Silva (BRA) - 334

Maximus Jones (THA) - 367

Gonzalo Villanueva (ARG) - 373

Guido Iván Justo (ARG) - 383

Fuente: AAT

Challenger Villa María AAT
Noticias relacionadas
se definen los primeros semifinalistas del us open

Se definen los primeros semifinalistas del US Open

formula 1 on board: asi es una vuelta en el gp de italia

Fórmula 1 on board: así es una vuelta en el GP de Italia

chapu cantero retuvo el titulo argentino supergallo con un ko en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

torneo oficial a2: colon y republica siguen arriba

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional