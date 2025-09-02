Se dio a conocer la lista de jugadores del Challenger Santander edición Villa María

Se viene una nueva edición del Challenger Santander edición Villa María, el cual se desarrollará entre el 14 y 21 de septiembre.

El Sport Social Club volverá a recibir al AAT Challenger Santander edición Villa María , del 14 al 21 de septiembre, y se convertirá en la sexta fecha de este circuito en el país en una nueva temporada récord , con 7 competencias a lo largo de 2025. El torneo, organizado por la Asociación Argentina de Tenis , será de categoría 75 y ya tiene 9 tenistas locales confirmados , a falta del anuncio de las tres invitaciones y del desarrollo de la etapa de clasificación.

Tras las ediciones del Circuito Santander en Tigre, Rosario, Córdoba, Tucumán y Santa Fe, esta vez será Villa María, provincia de Córdoba, la que reciba a los mejores jugadores del circuito Challenger (la última fecha del año se llevará a cabo la semana siguiente, con el tradicional Buenos Aires Challenger) y marque el inicio de una larga gira por Sudamérica hasta el final de la temporada.

En la misma sede en la que Camilo Ugo Carablli (hoy top 50 del ranking ATP) alzó el trofeo en 2024 y Nicolás Kicker en 2022, se desarrollará el certamen que tendrá fuerte presencia local en busca del título. La lista inicial de jugadores, compuesta por 21 jugadores, muestra a 9 argentinos: Federico Gómez, Santiago Rodríguez Taverna, Alex Barrena, Andrea Collarini, Genaro Olivieri, Lautaro Midón, Nicolás Kicker, Gonzalo Villanueva y Guido Justo.

A ellos habrá que sumarles los tres invitados más los que puedan avanzar desde la etapa de clasificación (la lista se anunciará esta semana), que pondrá en juego seis lugares en el cuadro principal. En caso de que los dos lugares restantes no sean tomados por Special Exempts, los mismos serán ocupados por jugadores alternos. Los cinco primeros nombres de esa lista son argentinos: Luciano Ambrogi, Mariano Kestelboim, Lorenzo Rodríguez, Facundo Bagnis y Valerio Aboian.

La acción comenzará el domingo 14 con la qualy, la cual se extenderá hasta el lunes 15. Ese mismo día comenzarán a disputarse los primeros encuentros del cuadro principal. Los campeones de dobles se definirán el sábado 20, mientras que el de singles, el domingo 21. Las entradas saldrán a la venta en los próximos días con preventa exclusiva para clientes Santander y socios AAT.

Estas competencias significan un gran impulso para los tenistas nacionales, dado que podrán competir en la región y a bajo costo durante un largo período: tras los dos mencionados torneos en Argentina, la acción continuará por Antofagasta (Chile), Cali (Colombia), Curitiba (Brasil), Costa do Sauipe (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay), Florianópolis (Brasil), todos ellos de categoría 75 (excepto el 125 de Costa do Sauipe) y en polvo de ladrillo. La temporada cerrará con el Challenger 100 de Temuco en canchas rápidas. Lista de jugadores

La lista de jugadores para Villa María

Emilio Nava (USA) - 101

Hugo Dellien (BOL) - 121

Francesco Maestrelli (ITA) - 155

Federico Agustín Gómez (ARG) - 203

Gonzalo Bueno (PER) - 205

Santiago Rodríguez Taverna (ARG) - 207

Alex Barrena (ARG) - 228

João Lucas Reis Da Silva (BRA) - 229

Andrea Collarini (ARG) - 239

Juan Carlos Prado Angelo (BOL) - 250

Genaro Alberto Olivieri (ARG) - 259

Lautaro Midón (ARG) - 264

Murkel Dellien (BOL) - 269

Matías Soto (CHI) - 272

Nicolás Kicker (ARG) - 303

Juan Pablo Varillas (PER) - 318

Pedro Boscardin Dias (BRA) - 333

Daniel Dutra da Silva (BRA) - 334

Maximus Jones (THA) - 367

Gonzalo Villanueva (ARG) - 373

Guido Iván Justo (ARG) - 383

Fuente: AAT