Fórmula 1 on board: así es una vuelta en el GP de Italia

Este fin de semana se llevará a cabo la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, con el Gran Premio de Italia, en Monza.

2 de septiembre 2025 · 10:52hs
Fórmula 1 on board: así es una vuelta en el GP de Italia

La Fórmula 1 llegará este fin de semana al autódromo nacional de Monza, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Italia que corresponde a la 16ª fecha del campeonato y que tiene como líder al australiano Oscar Piastri (McLaren).

Este mítico circuito, conocido como el “Templo de la velocidad”, cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y tiene solo 11 curvas.

El último ganador del GP de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, quien hizo vibrar a los miles de fanáticos de Ferrari que dijeron presente.

Así es una vuelta en el GP de Italia

Fórmula 1 Italia Monza
