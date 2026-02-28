Morelli y Perrone, obligados a remontar en Tailandia

Los argentinos clasificaron 11° y 14° en el arranque de Moto3 en Tailandia y deberán escalar posiciones en Chang.

Marco Morelli y Valentín Perrone tuvieron un sábado cuesta arriba en el debut del Mundial de Moto3 en Tailandia: largarán 11° y 14°, respectivamente. La falta de ritmo en el último sector y la dificultad para cerrar una vuelta limpia los dejó fuera de la primera fila de batalla.

En el abrasivo asfalto del Circuito Internacional de Chang, donde la temperatura castiga la adherencia y acelera el desgaste del neumático trasero, ambos pilotos de KTM quedaron a tiro del top 10, pero sin el plus necesario en la Q2 para pelear por la pole.

Clasificación: detalles finos y décimas perdidas

Morelli, en su primera temporada completa, marcó 1:41,363 y mostró consistencia en parciales, aunque cedió terreno en el T3, el sector más técnico y de frenadas largas. Perrone, con 1:41,752, padeció tráfico en su vuelta rápida y no pudo capitalizar el rebufo en la recta principal, clave en una categoría donde las diferencias se miden en milésimas.

La pole quedó en manos del español David Almansa (KTM) con 1:40,088, registro que evidenció una puesta a punto más equilibrada en aceleración y paso por curva. La carrera de Moto3 se disputará este domingo a la 1.00 (hora argentina).

Sprint caliente en la categoría reina

En MotoGP, el foco estuvo en la carrera sprint, donde Pedro Acosta (KTM) se llevó el triunfo tras un desenlace polémico. Marc Márquez (Ducati) había ejecutado una superación decisiva a una vuelta del final, pero fue sancionado y debió devolver la posición.

El resultado consolidó a Acosta como el ganador más joven de una sprint en la categoría y dejó a Márquez segundo, con Raúl Fernández (Aprilia) completando el podio. La competencia principal de MotoGP se largará a las 4.00 (hora argentina).

Para Morelli y Perrone el desafío será claro: buena largada, gestión inteligente del pelotón y aprovechar el efecto acordeón en las primeras vueltas. En Moto3, donde los grupos compactos y los sobrepasos en cadena son moneda corriente, cada maniobra puede cambiar el destino de la carrera.