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La cumbia lo trajo, el liso y el pescado lo conquistaron: la visita de Lalo Mir a Santa Fe

El reconocido conductor visitó la ciudad capital para filmar el primer episodio de su nuevo ciclo documental en Marga TV, dedicado al origen y el impacto cultural de la cumbia santafesina.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

31 de mayo 2026 · 09:51hs
Lalo Mir: El conductor visitó Santa Fe para filmar el ciclo documental El curioso caso en Marga TV

Lalo Mir: El conductor visitó Santa Fe para filmar el ciclo documental El curioso caso en Marga TV, centrado en la cumbia santafesina.
Orígenes de la cumbia: El documental explora cómo la cumbia colombiana se adaptó y se convirtió en un fenómeno cultural en Argentina

Orígenes de la cumbia: El documental explora cómo la cumbia colombiana se adaptó y se convirtió en un fenómeno cultural en Argentina, con énfasis en su desarrollo en Santa Fe.

Lalo Mir llegó a Santa Fe a fines de noviembre del 2025, en pleno calor santafesino, con una misión clara: filmar el primer episodio de El curioso caso, su nuevo ciclo documental en Marga TV, dedicado íntegramente a los orígenes y el impacto cultural de la cumbia santafesina. Lo que no sabía era que la ciudad iba a dejarle su propia marca.

Ese material grabado en pleno verano anticipado tuvo que esperar varios meses para ver la luz. Recién el pasado lunes 25 de mayo se estrenó el primer capítulo en la plataforma, coincidiendo con una fecha patria que, de alguna manera, también habla de identidad y de raíces argentinas.

Los rituales santafesinos que Lalo Mir no tenía en el guion

Más allá de las entrevistas y las cámaras, el conductor se dio tiempo para vivir la ciudad. El liso bien frío lo dejó con una frase que dice todo: "En todos los lugares que me sirvieron un liso estaba realmente helado y el liso transpiraba". La descripción tiene la precisión de quien ya sabe lo que es una buena caña y la sorpresa de quien no esperaba encontrarla así de perfecta en cada bar que visitó.

A eso se sumó una salida a comer pescado de río, otro ritual ineludible de la capital provincial.

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La postal quedó grabada: Mir levantando el vaso y dejando sobre la mesa la marquita húmeda del vidrio transpirado. Una imagen chica pero elocuente de lo que Santa Fe puede hacer con cualquiera que llegue por trabajo y se quede, aunque sea un rato, por placer.

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La pregunta que disparó el documental

El primer episodio de El curioso caso aborda un interrogante tan simple como revelador: ¿cómo un ritmo nacido en Colombia se convirtió en uno de los fenómenos culturales más reconocibles de la Argentina? Para Mir, la respuesta está en Santa Fe. "Es algo muy simple, pero sucedió en Santa Fe y no sucedió en La Pampa, ni sucedió en Santa Cruz. Sucedió en Santa Fe y ahí está la historia", señaló el conductor en Radio EME, dejando en claro que la historia tiene tantos hilos y derivaciones como variantes tiene el género.

"La idea es una serie de capítulos que indagan sobre la identidad musical, la geografía y las sociedades respecto de los géneros musicales", explicó Mir, quien definió el proyecto como "sencillamente un documental sobre los orígenes de un fenómeno". El ciclo incluye entrevistas a figuras como Marcos Camino de Los Palmeras y aborda las dos grandes corrientes del género: la cumbia con acordeón y la cumbia con guitarra.

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Consultado sobre sus preferencias, Mir prefirió no tomar partido. "Yo prefiero no hablar de gustos, porque en realidad me gustan las dos. Son diferentes, son muy diferentes", señaló, aunque sí destacó una curiosidad: la guitarra característica de agrupaciones como Los del Bohío con Denis tiene más relación con la cumbia amazónica peruana –la de Los Mirlos– que con la colombiana original. "A veces la historia es medio caprichosa", reflexionó.

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"Al segundo"

Uno de los momentos más llamativos del episodio tiene que ver con la identidad corporal del género. Según le contaron al conductor, cuando una banda de cumbia santafesina toca fuera de la provincia y hay una pareja bailando, se sabe si es de Santa Fe o no casi de inmediato.

"Me dijeron: al segundo", contó Mir, visiblemente sorprendido por el dato.

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El método de trabajo

El curioso caso fue construido con el mismo método que Mir aplicó durante años en Encuentro en el Estudio: investigación previa, guion con principio y fin, y apertura a lo imprevisto durante las entrevistas. "Hay un trabajo previo de producción bastante riguroso. Primero se escribe un guion y después, con la comodidad de tener todo eso medio servido, me tiro a la pileta", describió.

"A veces vas por el guion como está previsto, y a veces la emoción te lleva a ir por otro lado", agregó.

El conductor fue enfático sobre la naturaleza del proyecto: "No estoy haciendo un programa de entretenimiento donde por ahí no importa mucho cómo termine todo. Acá hay un objetivo concreto con un guion que tiene un principio y tiene un fin".

Los próximos capítulos

Los episodios que siguen tienen nombres que anticipan un recorrido por la geografía musical argentina: La Cofradía del Rock de La Plata, la Trova Rosarina y el Cuarteto Cordobés están en etapa de finalización. Cualquiera de los tres podría ser el siguiente en estrenarse.

El curioso caso ya está disponible en Marga TV.

cumbia Santa Fe liso pescado Ciudad
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