Moretti fue citado a indagatoria por administración fraudulenta en San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue citado a indagatoria por la Justicia ante manejos dolosos

30 de octubre 2025 · 18:36hs
El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue citado a indagatoria por la Justicia el jueves 6 de noviembre, a las 11. El directivo se encuentra en esta tensa situación por una denuncia por administración fraudulenta. Fue presentada por el sector de la oposición encabezada por César Francis y Christian Mera.

La gestión de Marcelo Moretti al frente de San Lorenzo se caracterizó por una serie de conflictos institucionales y económicos que profundizaron la crisis del club. Durante su mandato, las reiteradas inhibiciones por deudas impagas afectaron la competitividad deportiva y generaron un fuerte malestar entre los hinchas y socios.

Moretti, contra las cuerdas en San Lorenzo

A esto se sumaron denuncias por presuntas irregularidades en la administración, decisiones polémicas en el manejo de los recursos y una creciente distancia entre la dirigencia y la masa social, que percibió un gobierno cerrado y carente de transparencia.

Su reciente salida y posterior regreso al club no hicieron más que agravar la tensión en el seno del “Ciclón”. Muchos socios consideraron el retorno de Moretti como una provocación y una muestra de desconexión con la realidad que vive la institución.

En medio de un clima enrarecido, con cuestionamientos internos y externos, el presidente deberá enfrentar a la Justicia y dar explicaciones sobre una gestión que dejó más sombras que certezas en el futuro inmediato de San Lorenzo.

