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Lanús quiere sellar su clasificación y Gimnasia de Mendoza necesita defender su lugar

Lanús recibirá este domingo a Gimnasia de Mendoza, desde las 20.45, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Clausura.

1 de noviembre 2026 · 10:12hs
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Lanús quiere sellar su clasificación y Gimnasia de Mendoza necesita defender su lugar

@clublanus

Con objetivos diferentes, pero con mucho en juego, Lanús y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este domingo en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El encuentro, correspondiente a la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, pondrá frente a frente a un equipo que busca confirmar su clasificación y otro que necesita reaccionar para no comprometer su permanencia entre los ocho mejores.

El Granate llega con un presente alentador. El empate 1-1 ante Banfield, en una nueva edición del clásico del Sur, le permitió estirar a siete encuentros su invicto y consolidar su posición en la tabla. El equipo conducido por Pellegrino ocupa el quinto puesto, con 24 puntos, y tiene una cuenta pendiente que puede resolver ante su gente: sumar al menos una unidad para garantizar matemáticamente su presencia en los octavos de final.

Pero las aspiraciones del conjunto bonaerense no terminan en el campeonato. Con 48 puntos en la tabla anual, también conserva posibilidades de meterse en las competencias internacionales de 2027, por lo que cada presentación representa una oportunidad para seguir alimentando ese objetivo.

Enfrente estará un Gimnasia de Mendoza que atraviesa un momento bastante más delicado. El equipo de Darío Franco perdió sus dos últimas presentaciones, primero ante Vélez por 1-0 en Liniers y posteriormente frente a Platense por 2-1 en condición de local. Una seguidilla que encendió las alarmas y redujo su margen de tranquilidad.

El Lobo mendocino se ubica séptimo en la Zona A, con 20 unidades, pero su posición está lejos de ser definitiva. Tiene apenas un punto de ventaja sobre Independiente, que ocupa el último puesto de clasificación, mientras que San Lorenzo y Unión también permanecen atentos a cualquier tropiezo para intentar meterse entre los ocho.

Por eso, Gimnasia afrontará una verdadera prueba de carácter en Lanús. Necesita recuperar la capacidad de sumar para sostener su lugar en la zona de playoffs y evitar que sus perseguidores aprovechen su reciente caída de rendimiento.

Así, mientras Lanús intentará prolongar su buen momento y transformar su regularidad en una clasificación asegurada, Gimnasia llegará con la urgencia de frenar su caída y defender una posición que todavía no tiene garantizada. Dos necesidades distintas para un partido que puede resultar determinante en la definición de la Zona A.

Datos del partido entre Lanús y Gimnasia de Mendoza

Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 15, Zona A.

Horario: 20.45.

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Adrián Franklin.

TV: TNT Sports Premium.

Lanús Gimnasia Clausura
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