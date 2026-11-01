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B° Sur: investigan la causa de muerte de una mujer y de un hombre en el interior de un departamento de calle 3 de Febrero al 3300

Sucedió durante este fin de semana en un inmueble ubicado sobre calle 3 de Febrero al 3300, en el barrio Sur de Santa Fe. Allegados de la mujer, de 51 años, la buscaban desde la mañana del sábado porque no respondía su teléfono. Fueron realizados los peritajes criminalísticos dentro de la vivienda. La fiscal Natalia Giordano, a cargo del caso, ordenó la realización de las dos necropsias para establecer la causa de muerte.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de noviembre 2026 · 12:13hs
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B° Sur: investigan la causa de muerte de una mujer y de un hombre en el interior de un departamento de calle 3 de Febrero al 3300

B° Sur: investigan la causa de muerte de una mujer y de un hombre en el interior de un departamento de calle 3 de Febrero al 3300

Este sábado por la tarde, en un departamento de calle 3 de Febrero al 3300 de la ciudad de Santa Fe, oficiales de la Brigada de Orden Urbano BOU de la Policía de Santa Fe PSF encontraron sin vida a una mujer que se llamaba M. I. Y., de 51 años, sobre la cama de una habitación de la planta alta.

En la planta baja, junto a la escalera, hallaron el cuerpo de un hombre colgado de una soga. Sería F. F., de 50 años, quien vivía en el lugar, y es la ex pareja de la mujer.

Denuncia

El hecho comenzó a conocerse a las 15.30. A esa hora, la central de emergencias 911 envió a oficiales de la Brigada de Orden Urbano BOU por la desaparición de una persona. En el lugar, una mujer de 53 años que vive en Santo Tomé les contó que nadie había podido comunicarse con M. I. Y. desde antes de las 7.

Ella había salido de su casa a esa hora y después no volvió a contestar el teléfono. Sus allegados sospechaban que estaba con F. F. en la casa de él, así que fueron hasta allí. Un vecino les abrió el pasillo que lleva a los departamentos.

Vieron que la llave estaba puesta en la cerradura y que el auto del hombre estaba estacionado en el lugar. Llamaron a la puerta y nadie respondió, por lo que pidieron al 911 que enviara un patrullero.

Hallazgo

El vecino llamó por teléfono al hijo de F. F., un muchacho de 21 años, que llegó pasadas las 19. Contó que no sabía nada de su padre desde la mañana temprano.

Uno de los oficiales llamó entonces a un cerrajero particular, que abrió la puerta delante del joven. Desde la entrada vieron el cuerpo del hombre colgado junto a la escalera.

Le avisaron a la fiscal y ella autorizó a subir a la planta alta para ver si la mujer estaba en la casa. Allí la encontraron, boca arriba sobre la cama y el médico policial constató su muerte.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con la fiscal Natalia Giordano del Ministerio Público de la Acusación MPA.

La fiscal fue hasta el lugar junto con los pesquisas de la Brigada de Femicidios, y los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI. Ordenó los peritajes criminalísticos de rigor en la escena y, al terminar, el traslado de los dos cadáveres a la morgue judicial. Allí los médicos forenses harán la necropsia para establecer científicamente la causa de muerte de cada uno, cuestión que se encuentra en etapa de investigación.

Sur Barrio muertos Mujer hombre
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