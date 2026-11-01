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Esperanza, consternada por la muerte de un reconocido empresario y su esposa: investigan las circunstancias del hecho

El hallazgo se produjo este domingo 1 de noviembre a las cinco de la madrugada, cuando un familiar ingresó a la vivienda y los halló muertos a ambos dentro del dormitorio matrimonial. Se trata de un hombre de 73 años, Marcelo Cantoni, y su mujer, Nora Nadaluti, de 69.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de noviembre 2026 · 13:55hs
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Esperanza, consternada por la muerte de un reconocido empresario y su esposa: investigan las circunstancias del hecho

Este domingo después de las cinco, en una vivienda ubicada en avenida San Martín y Naciones Unidas, en la ciudad de Esperanza, fueron hallados sin vida un hombre y una mujer que formaban un matrimonio.

Ambos tenían una herida de arma de fuego en la zona del cráneo. Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, reconocido empresario de la ciudad de Esperanza, y Nora Nadaluti, de 69.

Denuncia

El hijo del matrimonio denunció el hallazgo a la Policía y les pidió a los oficiales de Orden Público de la Comisaría 1° de Esperanza, que depende de la Unidad Regional XI Las Colonias de la Policía de Santa Fe (PSF), que fueran a la casa. Les informó que sus padres estaban muertos.

Según contó a los oficiales, a su madre le habían diagnosticado una enfermedad y ella estaba triste y no quería seguir atravesándola. El fiscal Benítez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pidió que en el hecho intervinieran los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Recreo. Llegaron a la escena poco después de las cinco y trabajaron junto con el área de Criminalística de Esperanza. La Brigada Operativa de Esperanza quedó a cargo del lugar.

La escena

En presencia de dos testigos, los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) hallaron a ambos fallecidos por impactos de arma de fuego en la cabeza, conforme a la revisación que practicó el médico de la repartición policial.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre lo ocurrido a las jefaturas de la Unidad Regional XI Las Colonias y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe, y estas hicieron lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez. El fiscal ordenó que también se les hiciera el dermotest a personas vinculadas con el matrimonio. Los peritajes criminalísticos los hicieron los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), en las áreas de fotografía, planimetría, huellas y rastros y balística. La autopsia que aconsejó el médico servirá para establecer científicamente la causa de muerte de ambas víctimas. Las armas secuestradas dentro de la habitación serán sometidas a peritajes.

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