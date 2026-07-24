Vélez fue letal y le ganó a Instituto en el inicio del Clausura

Vélez golpeó en el momento justo y le ganó a Instituto por 1-0 al final por la primera fecha del Clausura 2026

Vélez golpeó en el momento justo, en un partido en el que le tocó sufrir principalmente en el primer tiempo, y le ganó a Instituto por 1-0 al final por la primera fecha del Clausura 2026. En el estadio José Amalfitani, el mediocampista Manuel Lanzini marcó el único gol, a los 45 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el equipo de los hermanos Barros Schelotto alcanzó la cuarta ubicación en la tabla anual con 31 puntos, a una ubicación de la zona de acceso a la Copa Libertadores 2027, mientras que la “Gloria” marcha en el 19° lugar, con 10 unidades menos.

En la próxima fecha, el “Fortín” deberá visitar a Talleres, el jueves 30 de julio a las 19:00, mientras que el elenco cordobés será local de Platense, a quien enfrentará el miércoles 29 desde las 21:30.

El primer acercamiento claro del partido fue de Vélez, a los 12 minutos, con un avance del extremo Matías Pellegrini, que apareció por el medio, pero su remate desde la medialuna del área se fue ancho por el segundo palo.

Instituto tuvo una llegada de mucho peligro a los 15 minutos, cuando el defensor Jonatan Galván, en un contraataque, apareció por el costado derecho, se cerró contra el área y metió un potente centro buscapié para el remate del delantero Matías Tissera, con un remate bloqueado por el lateral Joaquín García.

En 21 minutos, un centro al segundo palo del lateral Giuliano Cerato cayó preciso para que lo reciba el delantero Jhon Córdoba, que intentó definir al segundo palo, aunque su remate desde el piso tuvo muy poca precisión.

Seis minutos más tarde, el extremo Alex Luna avanzó por izquierda a pura gambeta y, cuando llegó hasta el fondo, metió un remate al primer palo que generó una buena respuesta del arquero Tomás Marchiori.

A los 41 minutos, un centro de Luna fue rematado desde el piso por Tissera, con una definición cruzada que Marchiori alcanzó a detener, con una gran reacción.

A pesar de haber sufrido casi todo el primer tiempo, a los 45 minutos Vélez pudo asociarse para que el volante Rodrigo Aliendro filtre y asista a Manuel Lanzini, que superó al arquero Marcos Ledesma con un tiro bajo y al primer palo, para marcar el 1-0.

El segundo tiempo de Vélez e Instituto

Ya en el complemento, a los 45 minutos, Luna recibió por izquierda, se cerró y buscó rematar al segundo palo, pero su tiro fue impreciso por encima del travesaño.

A los 13 minutos, una gran pelota cruzada al segundo palo habilitó al carrilero izquierdo Diego Sosa, que definió de primera desde el borde del área chica, aunque vio como la pelota tomaba altura y se iba desviada.

Tres minutos más tarde, Pellegrini manejó un contraataque desde la mitad de la cancha y, cuando llegó al borde del área grande, buscó rematar alto por el segundo palo, pero no pudo darle precisión a su disparo.

A los 28 minutos, el delantero juvenil Alex Verón recibió un pase en cortada que lo dejó adentrarse en el área y puntear la pelota para rematar, pero Ledesma achicó con gran timing y pudo ponerle el cuerpo al disparo.

No hubo llegadas de peligro hasta los 44 minutos, cuando el mediocampista Diego Valdés avanzó hasta la medialuna del área y, sin ser presionado por ningún defensor, sacó un derechazo cruzado que dio en el poste antes de irse.

El resumen de Vélez e Instituto