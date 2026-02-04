Nadá en Punta, un evento novedoso de aguas abiertas en Uruguay

El 21 y 21 de marzo, en la playa La Mansa, se realizará la "Nadá en Punta", un evento de aguas abiertas organizado, entre otros, por Diego Degano.

Nadá en Punta se realizará el 21 y 22 de marzo en playa La Mansa.

Punta del Este será sede de Nadá en Punta, un evento novedoso de aguas abiertas, para el cual ya hay muchas expectativas. El 21 y 22 de marzo, en playa La Mansa, en Punta del Este, Uruguay, se realizará la primera edición de este evento de aguas abiertas organizado por un equipo integrado por ex nadadores argentinos y uruguayos encabezado por el santafesino Diego Degano.

Punta del Este volverá a ser escenario del deporte en el mar con la realización de Nadá en Punta, un evento de aguas abiertas que propone mucho más que una competencia: dos jornadas dedicadas a nadar, compartir y vivir la experiencia del agua en uno de los entornos naturales más emblemáticos de Uruguay.

La actividad se desarrollará los días 21 y 22 de marzo en las aguas de La Mansa, un escenario elegido por sus condiciones de seguridad, accesibilidad y entorno, que forma parte central de la propuesta del evento. “No es solo una competencia, es una experiencia pensada por nadadores para nadadores”, explican desde la organización.

El director del Comité Organizador es el santafesino Diego Degano, cuádruple campeón mundial de aguas abiertas. Lo acompañan Fabián Plantón, como director de logística, y Carlos Scanavino, como padrino y asesor deportivo, en un equipo binacional que combina experiencia técnica y conocimiento del medio.

Un formato que invita a desafiarse

El programa contempla tres distancias que se disputan a lo largo del fin de semana:

-Sprint: 500 metros

-Media: 2 kilómetros

-Larga: 5 kilómetros

Las distancias sprint y media se realizarán el sábado 21, mientras que la de fondo el domingo 22. La actividad en ambas jornadas arranca a las 8 de la mañana.

image Diego Degano forma parte del comité organizador de este evento a realizarse en Punta del Este.

El sistema de competencia propone que los nadadores puedan participar en más de una prueba, con un esquema de puntaje y descarte que pone el foco en el proceso y la experiencia. Para ingresar en la clasificación, cada participante deberá completar al menos dos distancias.

Habrá clasificación general y por categorías, tanto en damas como en caballeros, con premiación para los tres primeros puestos de cada modalidad.

Una experiencia en el agua

Desde la organización destacan que el objetivo de Nadá en Punta es poner al nadador en el centro, combinando deporte, disfrute y cuidado. En ese marco, el evento cuenta con el acompañamiento de la Intendencia de Maldonado, que respalda la propuesta en términos logísticos y de seguridad.

“Se trata de nadar, pero también de encontrarse, compartir y vivir el agua en un lugar que es parte de la experiencia”, señalan. Punta del Este no funciona solo como sede, sino como un componente más del desafío.

Con esta propuesta, Nadá en Punta busca consolidarse como una alternativa regional para nadadores aficionados que quieran medirse en el mar, en un formato que prioriza la vivencia del fin de semana completo por sobre el resultado aislado de una prueba.