Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Colón visita este miércoles a Villa San Martín, en Resistencia, desde las 22 por la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Ovación

Por Ovación

4 de febrero 2026 · 08:14hs
Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Colón afrontará esta noche un desafío exigente cuando visite a Villa San Martín en Resistencia, en un duelo importante para ambos dentro de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro se jugará a las 22 en el estadio del “Tricolor”, con arbitraje de Gustavo D’Anna y Martín Pietromonaco, mientras que Luis Duarte será el comisionado técnico.

Colón llega en alza y con confianza renovada

El Sabalero atraviesa un momento positivo y buscará ratificarlo fuera de casa. Viene de conseguir una victoria de peso ante Comunicaciones en Mercedes, un resultado que no solo sumó en la tabla, sino que también fortaleció la identidad del equipo en esta recta decisiva de la fase regular.

Ese triunfo significó un golpe anímico importante para el plantel santafesino, que mostró carácter en una cancha complicada y ahora intentará repetir esa solidez frente a un rival que necesita reaccionar. Con el envión anímico a favor, Colón intentará imponer su ritmo y seguir consolidándose de cara a lo que viene.

Villa San Martín, urgido por volver a sumar

Del otro lado estará un Villa San Martín que también jugó en Mercedes, pero con un desenlace muy distinto: cayó ante Comunicaciones y quedó con la obligación de hacerse fuerte como local. El equipo dirigido por Eduardo “Chiche” Jápez se ubica en el 10° puesto, con un récord de 9 victorias y 9 derrotas en 18 presentaciones.

El propio entrenador dejó en claro el momento que atraviesan: “Somos conscientes de dónde estamos y trabajaremos para dar vuelta la situación”, expresó Jápez, remarcando la necesidad de mejorar el posicionamiento pensando en los playoffs.

El “Tricolor” apostará a la producción de jugadores como Estéfano Simondi, Facundo Gago, Lautaro Florito y Favio Vieta, además de buscar mayor regularidad colectiva para frenar a un Colón que llega con confianza.

Un partido con peso en la recta final

La Liga Argentina empieza a entrar en zona caliente. Cada equipo disputará 32 partidos en la fase regular, que se extenderá hasta fines de marzo de 2026. Luego llegarán los playoffs, con un formato exigente:

  • Del 1° al 4° de cada conferencia avanzan directo a octavos

  • Del 5° al 12° jugarán la Reclasificación

  • En cuartos se cruzarán equipos del Norte y del Sur

  • Las Finales definirán el ascenso a la Liga Nacional 2026/27

En ese contexto, cada juego vale doble, y este cruce no es la excepción.

Lo que viene después

Tras este encuentro, Colón seguirá su camino en una seguidilla exigente, mientras que Villa San Martín volverá a presentarse en casa el martes 10 ante San Isidro. Luego, el conjunto chaqueño emprenderá una gira por Santa Fe, donde volverá a cruzarse con el Sabalero el 15 de febrero.

Por presente, confianza y necesidades, el choque de esta noche promete ser intenso y determinante para dos equipos que saben que el margen de error empieza a achicarse.

Colón Villa San Martín Resistencia
Noticias relacionadas
Al plantel de Colón le falta un enganche para cerrar un muy buen mercado de pases.

El gran déficit que evidencia Colón en este mercado de pases

Colón obtuvo un importante triunfo como visitante ante Comunicaciones de Corrientes.

A puro triple, Colón se llevó un valioso triunfo de Mercedes

colon visita a comunicaciones con la mision de sostener su levantada

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

colon acelera en el predio 4 de junio pensando en el debut

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Lo último

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

Último Momento
Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

Copa Argentina: Talleres y Platense ponen primera ante rivales del ascenso

Copa Argentina: Talleres y Platense ponen primera ante rivales del ascenso

Ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda del Challenger de Rosario

Ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda del Challenger de Rosario

Ovación
Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño