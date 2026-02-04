Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Colón visita este miércoles a Villa San Martín, en Resistencia, desde las 22 por la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Colón afrontará esta noche un desafío exigente cuando visite a Villa San Martín en Resistencia, en un duelo importante para ambos dentro de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro se jugará a las 22 en el estadio del “Tricolor”, con arbitraje de Gustavo D’Anna y Martín Pietromonaco, mientras que Luis Duarte será el comisionado técnico.

El Sabalero atraviesa un momento positivo y buscará ratificarlo fuera de casa. Viene de conseguir una victoria de peso ante Comunicaciones en Mercedes , un resultado que no solo sumó en la tabla, sino que también fortaleció la identidad del equipo en esta recta decisiva de la fase regular.

Ese triunfo significó un golpe anímico importante para el plantel santafesino, que mostró carácter en una cancha complicada y ahora intentará repetir esa solidez frente a un rival que necesita reaccionar. Con el envión anímico a favor, Colón intentará imponer su ritmo y seguir consolidándose de cara a lo que viene.

Villa San Martín, urgido por volver a sumar

Del otro lado estará un Villa San Martín que también jugó en Mercedes, pero con un desenlace muy distinto: cayó ante Comunicaciones y quedó con la obligación de hacerse fuerte como local. El equipo dirigido por Eduardo “Chiche” Jápez se ubica en el 10° puesto, con un récord de 9 victorias y 9 derrotas en 18 presentaciones.

El propio entrenador dejó en claro el momento que atraviesan: “Somos conscientes de dónde estamos y trabajaremos para dar vuelta la situación”, expresó Jápez, remarcando la necesidad de mejorar el posicionamiento pensando en los playoffs.

El “Tricolor” apostará a la producción de jugadores como Estéfano Simondi, Facundo Gago, Lautaro Florito y Favio Vieta, además de buscar mayor regularidad colectiva para frenar a un Colón que llega con confianza.

Un partido con peso en la recta final

La Liga Argentina empieza a entrar en zona caliente. Cada equipo disputará 32 partidos en la fase regular, que se extenderá hasta fines de marzo de 2026. Luego llegarán los playoffs, con un formato exigente:

Del 1° al 4° de cada conferencia avanzan directo a octavos

Del 5° al 12° jugarán la Reclasificación

En cuartos se cruzarán equipos del Norte y del Sur

Las Finales definirán el ascenso a la Liga Nacional 2026/27

En ese contexto, cada juego vale doble, y este cruce no es la excepción.

Lo que viene después

Tras este encuentro, Colón seguirá su camino en una seguidilla exigente, mientras que Villa San Martín volverá a presentarse en casa el martes 10 ante San Isidro. Luego, el conjunto chaqueño emprenderá una gira por Santa Fe, donde volverá a cruzarse con el Sabalero el 15 de febrero.

Por presente, confianza y necesidades, el choque de esta noche promete ser intenso y determinante para dos equipos que saben que el margen de error empieza a achicarse.