"Neris le está haciendo perder tiempo y mucha plata a Colón"

José Neris sigue intentando salir en libertad de acción de Colón, que se puso firme en defender su capital. El presidente José Alonso fue durísimo.

La novela por la situación de José Neris en Colón sumó un nuevo y explosivo capítulo. Esta vez fue el propio presidente sabalero, José Alonso, quien rompió el silencio y dejó declaraciones muy duras en diálogo con Sol Play FM 91.5, reflejando el profundo malestar dirigencial por un conflicto que ya trascendió lo deportivo.

El delantero continúa en Santa Fe, sin resolución sobre su futuro, mientras el club intenta cerrar una salida que permita recuperar parte de la inversión realizada por su ficha. En paralelo, San Lorenzo comenzó gestiones para conocer condiciones, aunque el panorama está lejos de destrabarse.

Un acuerdo cerrado que no se concretó para José Neris

Según explicó Alonso, Colón tenía todo listo para transferir a Neris a América de Cali mediante un préstamo con dos opciones de compra. La operación contaba con aval institucional en Colombia y, desde lo económico, era considerada favorable.

Sin embargo, el pase se frustró por la postura del entorno del jugador. El representante Sebastián Taborda habría impulsado la idea de que el futbolista quede en libertad de acción, algo que la dirigencia rojinegra rechazó de manera terminante.

“Teníamos todo firmado con América de Cali, había firmado su presidenta, lo quería el manager y el técnico. Era una cifra importante, le pagaban automáticamente el 15% al jugador y un sueldo enorme”, reveló Alonso.

La oferta que Colón desestimó

En medio de la tensión, el representante le acercó al club una propuesta para comprar el 65% del pase que posee Colón por 200 mil dólares. La cifra fue considerada muy baja y quedó descartada de inmediato.

Mientras tanto, San Lorenzo empezó a moverse para intentar incorporarlo, lo que abre otra vía de negociación, aunque condicionada por la compleja situación contractual.

Las durísimas frases del presidente

Alonso no ocultó su enojo por la postura del futbolista y su representante. Sus declaraciones reflejan el nivel de desgaste que generó el caso dentro de la institución.

“Hemos pagado la deuda de Espínola y también la de River Plate por una deuda con Neris. Más allá de eso, se está portando muy mal con nosotros, horriblemente mal. Nos está haciendo perder mucho dinero y tiempo”, disparó.

José Neris pretende una salida en libertad de acción de Colón, más allá que su representante también habría ofrecido una suma para sacarlo.

El presidente fue más allá al apuntar directamente al entorno del jugador: “Hay una maniobra de su representante de querer sacarlo libre. Este chico no lo entiende. Qué va a hacer, ¿un año corriendo alrededor de la cancha, sin ningún futuro? Nos está haciendo perder plata porque no lo podés transferir y encima tenés que pagarle un sueldo”.

Incluso dejó una reflexión sobre el impacto en la carrera del delantero: “Le dije que se está arruinando su carrera porque se guía por un representante impresentable. Está presionado para forzar su salida o llegar a junio y salir libre. Eso nos genera una pérdida enorme. Esto es una vergüenza”.

Un conflicto que excede lo futbolístico

El caso Neris ya no se limita a decisiones deportivas. Para Colón, se trata de defender un activo económico en un contexto financiero delicado. Para el jugador y su entorno, la prioridad parece estar en cambiar las condiciones de salida.

Con posturas firmes de ambos lados y negociaciones cruzadas, el desenlace aún es incierto. Lo único claro es que la relación está completamente deteriorada y que la historia sigue sumando tensión puertas adentro en el mundo sabalero.