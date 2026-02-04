Alonso, presidente de Colón, llevó tranquilidad: "El torneo arranca igual"

José Alonso, titular de Colón, se refirió a las gestiones por los derechos televisivos y aseguró que el inicio del torneo no corre riesgo.

En diálogo con Sol Play FM 91.5, José Alonso, presidente de Colón , abordó uno de los temas que hoy atraviesa a todo el fútbol argentino: la situación de los derechos de televisión y las negociaciones que se desarrollan en el ámbito de la AFA. Frente a la incertidumbre, el directivo sabalero fue claro y transmitió un mensaje de tranquilidad.

Ante las versiones que hablaban de posibles complicaciones, Alonso descartó de plano cualquier alteración en el inicio de la competencia.

“El campeonato arranca igual. Más allá de que haya cuestiones por resolver, el torneo no está en duda”, afirmó con seguridad.

La frase buscó despejar rumores y llevar calma tanto a los clubes como a los hinchas, en un contexto donde los ingresos por televisión son una pieza clave para el funcionamiento de las instituciones.

Gestiones abiertas, pero con el fútbol en marcha

El dirigente reconoció que las conversaciones existen y que todavía hay aspectos por terminar de definir, pero insistió en que eso no afectará el desarrollo normal del torneo.

“Se está trabajando en AFA, pero eso no va a frenar el inicio. Los clubes necesitamos previsibilidad, pero también que la competencia siga”, explicó.

De esta manera, dejó en claro que mientras se ajustan cuestiones administrativas, la pelota empezará a rodar en las fechas previstas.

Un mensaje institucional en un contexto complejo del titular de Colón

Más allá del tema puntual de la televisación, Alonso expuso la postura que busca sostener Colón en este escenario. El club, según remarcó, intenta moverse con orden en medio de un panorama económico y organizativo que exige equilibrio constante.

La prioridad es mantener la estabilidad institucional sin perder de vista el objetivo deportivo: competir con normalidad y respaldar el funcionamiento del plantel mientras se resuelven cuestiones estructurales que exceden a cada institución.