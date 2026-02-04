Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe será escenario de dos fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos confirmó que la 1° fecha del Argentino de aguas abiertas arrancará el 21 de febrero en Santo Tomé.

4 de febrero 2026 · 10:14hs
El balneario de Santo Tomé será escenario del Argentino de aguas abiertas.

La Federación Santafesina de Natación (Fesana) tendrá a su cargo la organización de la primera fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas. El mismo será clasificatorio para el Mundial Juvenil de la especialidad y se realizará en Santa Fe.

Es importante señalar que el circuito nacional constará de cinco fechas, dos de las cuales se producirán en nuestra región. La primera está previsto para el sábado 21 de febrero en la ciudad de Santo Tomé.

Santa Fe será sede del Argentino de aguas abiertas

El sábado 21 de febrero, la ciudad de Santo Tomé, volverá a mirar el río como espacio de encuentro, competencia y turismo. En el balneario municipal ubicado en gobernador Iriondo 1001, sede de la secretaria de deportes de Santo Tomé, se disputará la 1° fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas que organiza la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

Una propuesta que combina deporte, naturaleza y gestión articulada entre los estamentos locales y las federaciones de natación. El calendario incluye Santa Fe, en dos oportunidades, Córdoba, San Juan y la provincia de Entre Ríos. La primera etapa en el ámbito de la Fesana será el 21 de febrero en la ciudad de Santo Tomé, y la última, el 11 de abril, en lugar a determinar.

La segunda fecha del Argentino está previsto para el 28 de febrero en la provincia de Córdoba, el 21 de marzo será en San Juan, y el 28 de marzo en Entre Ríos. En principio se había dispuesto el 4 de abril para el cieree en Santa Fe, pero atendiendo que es Semana Santa, se trasladó al fin de semana siguiente, el 11 de abril, en la provincia de Santa Fe.

Con el río como protagonista y el deporte como herramienta de inclusión, la ciudad de Santo Tomé vuelve a marcar el rumbo: más actividad física y una agenda que entiende al nado en aguas abiertas como parte de una política deportiva con impacto social. Es importante señalar que es clasificatorio para el Mundial Juvenil de aguas abiertas.

En la primera fecha, las distancias y categorías son las siguientes: infantiles 2015-2016 (1.5km); menores 2013-2014 (3km); cadetes 2011-2012 (5km), juveniles 2009-2010 (7.5km), juniors 2007-2007 y mayores hasta 2006 (10km); y máster (3km). Será en un circuito boyado de 1250 en Santo Tomé. Las inscripciones se pueden realizar hasta el martes 17 de febrero a las 20 a la Fesana.

Es importante destacar que los que se inscriban deberán presentar el día de la carrera el certificado médico obligatorio para la actividad competitiva. Los nadadores federados pertenecientes a la Fesana, que lo tienen presentado, no deben volver a hacerlo. La hidratación para la distancia de 10 kilómetros, será desde la playa con palo de alimentación, no más de cinco metros de largo, destacando que quien hidrate deberá ingresar al agua.

La distancia de 7.5km, la concentración está prevista para las 8, la largada a las 9, y serán seis vueltas, mientras que para los 10 km serán ocho giros. Para la distancia de los 5km, la concentración está prevista para las 10.30, la largada para las 11.30, y serán cuatro vueltas. Para 1.5km será una vuelta, y dos giros para los 3km.

Desde la organización señalaron que solicitan llevar los deslindes completos y firmados; quienes concurran en vehículos deben ingresar por el estacionamiento del camping. Las reuniones técnicas serán previamente al inicio de cada un de las pruebas en el balneario de la vecina ciudad de Santo Tomé.

Santa Fe Aguas abiertas Santo Tomé
