Analizan el abordaje estatal sobre los menores involucrados en el crimen de Jeremías Monzón: la postura del gobierno provincial

Se lleva a cabo una audiencia multipropósito en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe , con el objetivo de definir las medidas a aplicar a dos menores de 14 años , quienes por su edad son inimputables , en el marco del crimen de Jeremías Monzón .

Los adolescentes habían quedado bajo la órbita de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia , pero posteriormente recuperaron la libertad debido a su condición legal. En ese contexto, se espera que el organismo proponga reglamentaciones y medidas de seguridad para el seguimiento de los sindicados.

La audiencia es presidida por el juez penal Gustavo Urdiales.

La causa y los imputados

El expediente judicial se encuentra caratulado como homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. En tanto, Milagros A., de 16 años, permanece alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria y quedó detenida con prisión preventiva.

La postura del Gobierno provincial

Previo a la audiencia, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Niñez, Daniela León, ratificaron la decisión del Gobierno de Santa Fe de intervenir de manera integral.

“Estamos ofreciendo todas las medidas del Estado en su conjunto, con acciones de seguridad, educación y distintas áreas de gobierno”, expresaron los funcionarios.

Si bien aclararon que el abordaje se realiza dentro del marco legal vigente, insistieron en la necesidad de revisar la normativa actual para evitar situaciones de impunidad.

“Creemos que la ley tiene que ser revisada urgentemente para que no haya impunidad en casos como este”, remarcaron.

Baja de la edad de imputabilidad

Los funcionarios recordaron que el gobernador Maximiliano Pullaro viene sosteniendo desde hace tiempo el planteo de la baja en la edad de imputabilidad para delitos graves, una postura que ya había manifestado antes de asumir la Gobernación, cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad.

Desde el Ejecutivo provincial informaron que ya se elevaron a la Fiscalía una serie de propuestas enmarcadas en la Ley Provincial 14.228, elaboradas de manera conjunta por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Se trata de una batería de medidas que será evaluada por el juez interviniente, aunque por el momento no se dieron a conocer detalles, a la espera de la resolución judicial.

“El organismo de aplicación será la Secretaría de Niñez, en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Seguridad”, precisaron.

Intervención del área de Niñez

Desde la Secretaría de Niñez informaron que se realizaron más de 15 actas de intervención, que incluyeron entrevistas con progenitores, familiares y los propios adolescentes. Toda esa documentación fue incorporada al expediente judicial y será analizada durante el proceso.

También aclararon que las personas alcanzadas por eventuales medidas no fueron notificadas previamente, ya que esas decisiones serán definidas por el magistrado.

Acompañamiento a la familia

Las autoridades destacaron que desde el inicio de la causa se mantiene un acompañamiento permanente a la familia de Jeremías Monzón, tanto en el plano informativo como emocional. “La provincia de Santa Fe va a estar para acompañar a las víctimas con todas las herramientas disponibles”, señalaron.

En el marco de la audiencia, se presentan alternativas coordinadas por organismos provinciales para dar un marco legal a la situación de los dos menores de 14 años involucrados en el crimen.

Además, los representantes legales y la familia de la víctima pueden expresar su postura ante el juez, quien deberá definir las medidas a aplicar en los próximos días.

